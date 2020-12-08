«الصحة»: 230 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 230 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 144599 في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 897 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة

د. عبدالله السند لـ«كونا» ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها بمرض «كوفيد- 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3361 حالة.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 4626 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1146420 فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق امس شفاء 306 اصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 140341 حالة.

