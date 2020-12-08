مستشفى الأحمدي شارك في مؤتمر الحالات الحرجة الأوروبية

وطن النهار

شارك مستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت امس الاثنين في مؤتمر الحالات الحرجة الأوروبية السنوي الذي تعقده الجمعية الأوروبية للحالات الحرجة في مدينة مدريد ويستمر ثلاثة ايام.

وقال استشاري الحالات الحرجة في المستشفى د. زهير البيطار لـ«كونا» ان الكويت تشارك في هذا المؤتمر بثلاثة بحوث يقدمها قسم الحالات الحرجة بالمستشفى في مجال التشخيص المبكر لمرض كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف البيطار ان البحوث المقدمة من الكويت تتضمن ايضا دور سونار الرئة والقلب بتشخيص وتحديد طرق العلاج المناسبة لمرض «كورونا»، مشيرا الى ان البحثين الآخرين سيقدمان بالاشتراك مع قسم العناية الفائقة في مستشفى العدان التابع لوزارة الصحة.

وأوضح ان البحوث يقدمها كل من استشاري الحالات الحرجة د. زهير البيطار واستشاري امراض القلب ود. اسامة معدراني من مستشفى الأحمدي.

وبين انه يقدم البحوث كذلك كل من رئيس قسم العناية المركزة والتخدير في مستشفى العدان الدكتورة هدى الفودري واستشاري العناية الفائقة في (العدان) د. محمد شمساه والدكتور عمر بامسعود.

وذكر ان البحث الثالث سيقدمه مستشفى الأحمدي عن دور سونار البطن في تشخيص حالات ارتفاع الضغط البريتوني في العناية الفائقة وتقديم طرق تشخيصية جديدة من نوعها لهذه الأمراض. وأفاد انه سيتم شرح الدراسات الثلاث في المؤتمر بشكل مفصل حيث سيتم تقديم ثلاث محاضرات عن طريق البث المباشر على شبكة الانترنت خلال هذا المؤتمر.

وفي سياق متصل لفت البيطار الى انه تم قبول هذه البحوث في عدد من المجلات الطبية العالمية المعروفة اذ يضاف هذا الانجاز الى رصيد جهود شركة نفط الكويت السباقة في مجال التشخيص المبكر ومكافحة مرض «كورونا».

