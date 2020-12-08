«الكهرباء»: نسبة خصم فواتير «احسمها» قد تصل إلى 70 %

وطن النهار

حددت وزارة الكهرباء والماء عددا من الشروط لحصول عملائها على نسب مختلفة من الحوافز المقدمة بمشروع «احسمها» برنامج منح الحوافز للعملاء المساهمين بترشيد استهلاك الكهرباء أو الماء ومستخدمي منظومة الطاقة الكهروضوئية في السكن الخاص.

وقالت الوزارة في توضيح لنظام الشروط ان الخصم من قيمة الفاتورة قد يصل إلى 70% وفقا لـ 3 فئات من الحوافز يمكن للعميل في السكن الخاص ان يستفيد من إحداها او الجمع ما بين أكثر من فئة في الوقت نفسه.

أما الشروط التي يجب أن تتوافر بمن يتقدم للحصول على الحوافز فأبرزها أن تقتصر المشاركة على عملاء الوزارة من المواطنين أصحاب السكن الخاص، وإدخال القراءة قبل التسجيل في النظام بحد أقصى 7 أيام ودفع جميع المستحقات المطلوبة».

كما يجب أن تتوافر كذلك فيمن يريد الحصول على حوافز «احسمها» أن يكون المرفق «المبنى» مضى عليه أكثر من 12 شهرا منذ تركيب العدادات، مع عدم وجود أي مخالفة أو ضبطية قضائية على المرفق المراد تسجيله في برنامج الحوافز، مع التزام العميل بإدخال القراءات إلكترونيا لعدادات المرفق مرة واحدة كل شهر».

هذا ويحق للوزارة أن تستبعد العملاء في عدة حالات تتمثل في «أولا من لا ينطبق عليه الشروط والأحكام لبرنامج منح الحوافز أو إن أخل بأي منها، والعملاء غير الملتزمين بإدخال القراءات، وغير الملتزمين بسداد الفواتير شهرين متتاليين، أو 3 أشهر متفرقة، وفي حال بيع المرفق وعدم مضي سنة على التسجيل في نظام منح الحوافز».

وسيتم خصم نسبة الحافز للمشاركين ببرنامج الحوافز نهاية السنة، إضافة إلى أنه يحق للوزارة وقف العمل بنظام الحوافز متى ما رأت الحاجة لذلك.

أما الفئات الـ 3 الخاصة بالبرنامج فالأولى خاصة بالمستحقين للحافز من العملاء المرشدين للكهرباء فعند ترشيد العميل ما نسبته أقل من 20% يحصل على خصم ضعف نسبة الترشيد، وعند ترشيده 20% فما فوق يحصل على خصم نسبته 40%من الفاتورة. أما الفئة الثانية فخاصة بالمساهمين في ترشيد استهلاك الكهرباء وتركيب منظومة الطاقة الكهرضوئية، فعند الترشيد بنسبة لا تقل عن نسبة تركيب السعة المركبة والتي تتراوح بين 1% و10% يتم منح العميل خصما على فاتورة الاستهلاك لتصل نسبة الخصم بحد أقصى 30%.

والفئة الثالثة خاصة بالمستهلكين المساهمين في ترشيد استهلاك المياه فإذا كان الترشيد أقل من 25% يحصل على خصم ضعف نسبة الترشيد، وإذا كان 25% يحصل على خصم بنسبة 50% من الفاتورة، لافتة إلى أنه يمكن للعميل أن يجمع بين أكثر من حافز لتصل نسبة الخصم إلى 70% من فاتورة الكهرباء و50% من فاتورة المياه.

