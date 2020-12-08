«ميثاق المعلمين».. ونأمل دعمه من البقية

وطن النهار

باركت قائمة التغيير التي ستخوض انتخابات جمعية المعلمين الكويتية القادمة للعام النقابي 2021-2023 لأعضاء مجلس الأمة بمناسبة حصولهم على ثقة الشعب الكويتي وتمثيلهم في البرلمان، حيث وصل إلى قاعة عبدالله السالم 21 نائباً من أصل 60 وقعوا على «ميثاق المعلمين» الذي تبنّته قائمة التغيير.

وفي تصريح أدلى به رئيس القائمة خالد الصويلح قال: إننا في قائمة التغيير نتمنى التوفيق للإخوة النواب كما نأمل من السادة النواب الآخرين ممن لم يسمح لنا الوقت بالتواصل معهم أو بسبب ارتباطاتهم دعم هذا الميثاق والذي هو بلا شك يتضمن قوانين ومطالبات مستحقة يأمل المعلمون والمعلمات إقرارها وإقرار كل ما في مصلحة العملية التربوية والتعليمية.

