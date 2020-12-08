متى ستأتي الصحوة؟

آراء

لإنجاز معاملة رسمية يقول لك أحد المتمصلحين «عادي ادفع وشغلك يخلص» ونسمع هذه الأيام «اختر مرشح لمجلس الأمة يساعدك ويخلص معاملاتك»، ووصلت الرسالة فلا عمل ينجز ولا طموح يتحقق إلا عندما يكون أصحاب النفوذ راضين علينا ونسينا بأن رضا الله أهم، والكثير منا صار جزءا من خطة المتمصلحين وأداة تساعدهم على تنفيذ مآربهم الفاسدة وأصبحنا ندور في دائرة هؤلاء الرموز، فهم من أفسدوا اجواءنا النقية وهم من سعوا الى إذابة الكثير من القيم في مجتمعنا وللأسف نحن من يدعمهم وهم كل ما يقدمونه لنا معاملة تنجز أو الإسراع في استلام حقوقنا، واستطاعوا بخبثهم تحريف المفاهيم السلبية وتغيير ملامحها، فالرشوة مثلا أصبحت مكافأة، والسرقة أصبحت عمولة، والانحلال تم استبداله بالتحرر، والمقاطعة بالتطبيع، والمكر بالشطارة، والمرونة أصبحت تعني عدم احترام الكلمة، وزرعوا النظرة المادية ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة لتصبح الغاية هي مكاسب مالية بأي وسيلة كانت حتى وإن كانت محرمة، واسترجع معي نماذج من هؤلاء الرموز الفاسدة وكم هي الأسماء التي مرت عليك منهم.

نأخذ نفساً عميقاً

بالنسبة لي ولأمثالي لا تنطوي علينا هذه التعاريف المضللة لأننا نفهم ونميز. فهناك قواعد تربينا عليها وعرفنا بأن المؤمن كيس فطن وبأن الحلال بين والحرام بين، ويجب أن نتيقن بان انحراف المجتمع لن يتغير على أيادي مسؤولين في الحكومة ولن يتغير بأصوات أعضاء مجلس الأمة، ولا المدرسين ولا الآباء ولا الأهل، لكن الحل يأتي بتعاون الجميع.

عندما نتكلم عن أفراد المجتمع فيجب علينا أن نربي أبناء صالحين، ونختار معلمين مؤهلين، ونختار مسؤولين يملكون صفات القائد، يجب أن ندعم أهل القيم ونهمش التافهين، علينا أن نجتهد جميعا كل في مجال مسؤولياته لخدمة الوطن، ودعونا نتوقف عن رمي إخفاقاتنا على الغير.

