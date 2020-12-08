مجلـس وحكومـة إنقـاذ

آراء

بفضل من الله وله الحمد والشكر انتهت الانتخابات البرلمانية الكويتية بعرس ديموقراطي كبير حيث وصلت نسبة المشاركة الشعبية لما يزيد عن 80% وهي تعد من النسب الكبيرة من حيث المشاركة وهذا يحسب لأهل الكويت الكرام على وعيهم الكبير للعملية الديموقراطية وهذا هو ديدنهم على مدى العقود الثلاثة من عمر الكويت، وكانت لهم كلمة غيرت من شكل مجلس 2020 بما يصل لـ70% من عدد النواب الجدد.

وكما قلنا إن مجلس 2020 هو جديد بنسبة كبيرة غيرت شكل المجلس من حيث الوجوه وهذا ما يرضي طموح الشارع المحلي بنوابهم الجدد الذين نأمل أن يكونوا على قدر المسؤولية التي منحها لهم أهل الكويت الاوفياء، حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن هي الأولوية الرئيسة لهم كنواب عن الأمة ويكونون مراقبين ومشرعين بحق دون النظر لمصالحهم الخاصة والمذهبية والقبلية وتكون الكويت فوق الجميع وهذا امل كل المواطنين الذين تحملوا مشاق وعناء المشاركة بيوم الاقتراع في ظل فيروس كورنا المستجد والأجواء الممطرة وتشديد الاجراءات الصحية والامنية، وهنا يبقى الدور على الحكومة الرشيدة القادمة ورئيسها الموقر الذي هو حق خالص لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ولذا يتوجب على رئيس الحكومة الجديدة ان يختار اعضاء وزارته الجدد بشكل يتوافق ويتماشى مع مخرجات مجلس الامة الجديد ويكونون وزراء على قدر كبير من التفهم للمرحلة الجديدة التي تعيشها الكويت وشعبها ويكونون حكومة عمل وتصحيح للأداء الحكومي الذي ترهل بالسنوات الاخيرة وتكون حكومة تحقق طموحات الشارع المحلي على القطاعين الخدمي والكمالي ويكون اعضاؤها ذوي اختصاص ودراية في مهام الحقيبة التي يأخذها بحيث يعمل على احلال العقد التي تزخر فيها الوزارات والمؤسسات التابعة لحقيبته الوزارية، ويكون معالي الوزير المختار مواطنا قبل أن يكون وزيرا ويعلم أنه جاء لخدمة الكويت واهلها قبل ان يكون مطيعا للبعض من النواب الكرام الذين سيتبعون سياسة المعاملات والخدمات، وهنا نقول عهد جديد بمجلس جديد الشكل يلزم الحكومة القادمة ان تكون جديدة شكلا وعملا.

وبالختام اتمنى كما يتمنى كل اهل الكويت أن يكون مجلس تصحيح وتحسين شكل مجلس الأمة الكويتي كما يدعي البعض ان المجالس السابقة خرجت عن خط سير واداء العمل النيابي وان يعرف النائب الموقر أن دوره محصور بالرقابة الحقة والتشريع لصالح البلاد والعباد وتكون الحكومة الرشيدة القادمة على قدر مساو للمجلس الجديد الحالي بحيث يكون الوضع المستقبلي القادم ضرورة وجود مجلس وحكومة انقاذ وطني وتصحيح مسار الأداء التشريعي والتنفيذي، أم سنبقى على ما نحن عليه ونترحم على السابقين؟ وهنا نقول الحمد لله ونتوجه بالدعاء لرب العرش العظيم ان يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وشر، ولا يصح إلا الصحيح؟

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? مواطن خبل يسأل: بماذا تقيم الاجراءات الصحية والامنية يوم الانتخابات الأخيرة؟ الجواب فشل منقطع النظير وأنت اركد يا مواطن.

