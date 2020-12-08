أفنيا حياتهما في خدمة الناس

آراء

يقول سبحانه وتعالى: «ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهْديهمْ ربهم بإيمانهمْ تجْري من تحْتهم الْأنْهار في جنات النعيم» (يونس: 9). و«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانتْ لهمْ جنات الْفرْدوْس نزلا» (الكهف: 107). تبين هذه الآيات وغيرها الكثير أن المؤمنين هم الذين يؤكدون بأعمالهم أن ايمانهم بالله هو ايمان قد ترك أثره النافع على نفسياتهم ومواقفهم، فانطلقوا في الحياة يعمرونها بكل خير ورحمة وموقف حق وحركة في وجه الظلم، فالايمان عندهم يثبت لديهم اليقين العالي بتسديد الله لهم وتأييده. وفرع هذا الايمان التقوى التي يمارسونها في خشية الله، والخوف منه والخضوع له والتوكل عليه، والامتناع عن حرماته وحفظ حدوده، هذا الايمان الذي نوره ينعكس حياء وعفة في نفوسهم، وحيث تثمر نفوسهم مزيدا من السخاء والتفضل على الناس بأفعالهم وأقوالهم الطيبة. فمن علامات المؤمن التقي، أن يكون القوي في دينه، فلا يضعف ولا يذل نفسه أمام الشهوات والرغبات، ويبرز أصالة شخصيته الملتزمة عمق الايمان؛ المتمثل في خط الاستقامة على خط الله تعالى، فالتقي صاحب وعي ويقين راسخين، وصاحب ارادة وحزم، وصاحب حلم واعتدال، يتصرف التصرف الحكيم والمتوازن، ويحسن ادارة شؤونه.

والتقي هو المتواضع والمتجمل بالأخلاق الحسنة، دائم السعي والنشاط والتوجه نحو الأعمال الطيبة الصالحة النافعة، التي تنعكس خيرا عليه وعلى المحيط من حوله؛ انه صاحب القناعة، البعيد عن المحرمات، الصابر على الشدائد، الطالب لحلال الله، الخاشع في عبادته، النشيط المتحرك في هدى الله وتوجيهه، المتوكل على الله على الدوام. انه العالم الساعي الى تعزيز ايمانه وعمله عبر الورع، يحرص على سد نقاط الضعف فيه، ومعالجة النقص والعيوب والخلل ان وجدت، ويحترس من الشبهات، ويحتاط من الوقوع فيها، يرى عمله دائما ناقصا غير كامل، كي يستزيد عملا وجهدا ونشاطا.

هذا المتقي «يمسي وهمه الشكر»، اذ يعيش حالة الشكر في ذاته؛ شكر الله على نعمه وعلى ما أخذ بيده، عبر فتح آفاق نفسه على الحق والخير والهدى، «ويصبح وهمه الذكر»، ويستيقظ على ذكر الله وتسبيحه، فبالذكر والتسبيح يشعر بحضور الله الدائم في عقله وقلبه وروحه وحركته وكل مواقفه في الحياة. ومن صفاته، أنه كاظمٌ لغيظه، خاشعٌ قانع، يعيش مسالما مطمئنا بعيدا عن أذية الناس، نافعا لهم بسلوكه وسريرته، لا يخوض مع الخائضين، ولا يعاشر أهل السوء والفساد، يحافظ على صلاح نفسه وطهارة سريرته، وان كثر الفساد من حوله، يعيش حضور الوعي والضمير وصحوة الذات، ويهجر الغفلة، يدفع السوء بالحسنى والكلمة الطيبة النافعة، ويجاهد في الدفاع عن الحق وتبيانه، ويصل من قطعه بالحسنى، ويربي نفسه ولسانه على العفة والطهارة وطيب الكلام، اذ يتوقع منه الناس على الدوام خير الفعل والرأي، ويأمنون منه الشر والفساد، وهو صاحب المعروف والنفع للجميع.

عندما نريد أن ننتمي الى شجرة الايمان، لابد من أن نكون من العاملين المخلصين في سبيل الله، فلا ايمان حقيقيا بلا عمل صالح نتقرب به الى الله بنيات صادقة، وقلوب طاهرة. فلنرب أنفسنا على تقوى الله، وعلى شكره وذكره وعبادته، ولنكن الحلماء الخاشعين القانعين المتوكلين على الله، النافعين لعباده، الملتزمين بخط الله في السر والعلانية، وفي القول والعمل.

فقدت الكويت اثنين من أبنائها البررة الأغرار الأوفياء المخلصين التي كانت حياتهما حافلة بالعطاء، وفي خدمة المؤمنين على كافة الأصعدة، فقد أمضيا عمرهما في طاعة الله تعالى ، وفي خدمة عباده. وقد تركا بصمات بيضاء في المجتمع الكويتي من خلال خدماتهما الميدانية ، فقد جبل المرحوم الحاج عباس القطان على الخير والعطاء والعمل الانساني، وتنفيذ المشاريع الخيرية، وخدمة الحسينيات، وكان له دور كبير في التنسيق بين الحسينيات ووزارة الداخلية... كما جبل المرحوم الحاج حسن دشتي على خدمة دفن موتى المؤمنين، وكان اماما تقيا ورعا، يؤم المؤمنين في المساجد؛ ومأذونا شرعيا في أفراحهم يعقد لهم ويدخل السرور والمحبة في قلوبهم..

شاء الله تعالى أن يأخذ أمانته لهذين المؤمنين في فترة متقاربة من بعضهما، عزاؤنا لعائلة ومحبي المرحومين، تغمدهما الله بواسع رحمته وحشرهما مع محمد وآله الطاهرين... وانا لفراقكما لمحزنون وإنا لله وإنا إليه راجعون.

