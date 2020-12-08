الصوت الواحد بنكهة أربعة أصوات

آراء

جلسنا نتابع عن كثب، والعيون مشرئبة الى التلفاز، تنتظر ما تفرزه صناديق انتخابات 2020 حتى مطلع الفجر، وانطوت النتائج، وفاقت التوقعات، بنسب تغيير كبيرة بلغت 62%، وخروج العنصر النسائي من المجلس النيابي، وخليق بأن تكون رسالة الشعب قد وصلت للسلطة، بأن الشعب ينشد التغيير، ولا تنطلي عليه خديعة نائب الخدمات،ولا لقلقات اللسان، فهو مجلس معارض بامتياز،خصوصا ان المجلس الأخير، كان من أسوأ المجالس النيابية، حيث الأصوات مختطفة، والمعارضة مستبعدة، والحكومة تفعل ما تريد، دون اعتراض ولا تحقيق، ولم تكن الفرعيات ملزمة في كثير من الدوائر الانتخابية، فمنهم من خرج من عباءتها وفاز، كذلك الأصوات الوطنية والخط الاصلاحي، المتمثل بعناصر جديدة، كمساعد العارضي، وفايز الحميداني، ومهند الساير، ومهلهل المضف، وعودة المخضرمين كحسن جوهر، والحميدي، وأسامة المناور، وشعيب المويزري ومبارك الصيفي، وغيرهم،مما ينبئ عن صراع شعبي قادم بين سلطة الحكومة ونتائج الانتخابات، التي عليها حتما ان تواكب ذلك التغيير المفاجئ، الذي فاق كل التوقعات، وضرب بعرض الحائط على كل تلك التحليلات السياسية، التي ملأت الاسماع والابصار، وما كانت الا رجما بالغيب..

لقد غم على كثيرين تلك النتائج، التي لم تكن بحسبان الحكومة .. إلا أن حلو الكلام لا يستحسن الا بمره، وان مجلس أمة، دون معارضة سياسية، سيكون سامجاً، ليس له طعم ولا لون ولا رائحة .. والاشياء تعرف بأضدادها.

ان عودة اللاجئين، والمعارضين السياسيين من الخارج،هي حتما ما تكون عليه معادلة الشعب، وان التفرد بالسلطة، والاستفراد بالقرار السياسي، لا يدوم مع قادم الأيام، فهل سيستمر ذلك المجلس المعارض، بتلك الوجوه الجديدة، التي قال الشعب فيه كلمته في2020؟!، أم أن نعود مرة أخرى، لحل مجالس نيابية، لم تكن على هوى الحكومات السابقة؟!

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً

ويأتيك بالأخبار من لم تزود

