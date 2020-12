يتلاعبون بالألفاظ.. فيتلاعبون بنا!

آراء

المندوب البريطاني في الأمم المتحدة لغم القرار 242 الأممي الصادر عن الأمم المتحدة (مجلس الأمن) في نوفمبر 1967 خلال مناقشته وقف إطلاق النار بين إسرائيل والعرب آنذاك والتي أسفرت عن هزيمتنا المخزية في غضون ستة أيام بل خلال ست ساعات خسرنا الكثير.. ومازلنا نخسر..من جرّائها الكثير!

الشاهد: أن المندوب البريطاني صاغ القرار بخبث ودهاء وفيه يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من أرض احتلتها في عام 1967 From lands وليس From the lands ولم يقل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967 والفرق كبير. الأولى نكرة والثانية معرفة، الأولى لا تشمل كل الأراضي والثانية تشملها كلها..!

إسرائيل تقول الآن بأنها نفّذت قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة... رقم (242) وانسحبت من قطاع غزة الذي احتلته عام 1967 فالقرار الأممي ينص على الانسحاب من أراضٍ، وليس من الأراضي.. وأنا انسحبت من أراض (غير محددة) ولم ينص على الانسحاب من الأراضي كلها التي احتلت عام 1967.

المندوب البريطاني.. الله لا يسامحه.. حياً أو ميتاً.. برّر أو سوّغ لإسرائيل الاحتفاظ بأراض عربية.. احتلتها عام 1967.

ولأننا كنّا مكسورين مهزومين.. وافقنا.. صاغرين.

ومازلنا صاغرين .. بسبب حذف حرفي الألف واللام من كلمة «الأراضي».. في صياغة لقرار... باللغة الانكليزية..!