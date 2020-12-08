تحضيرات كبرى لبدء تحييد القيادات الخاملة

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ النهار أن الحكومة طلبت كشوفات القياديين اللذين لهم صلة بالعمليات المالية والاقتصادية والتنموية، موضحة أن الجهات الرقابية ستقوم بتقييم الأداء للعديد من الجهات الحكومية لوضع آليات من شأنها تصويب المسارات الخطأ عبر ضوابط تشريعية ورقابية.

وتوقعت المصادر تغييرات هي الأكبر في تاريخ الكويت للعديد من المسؤولين، خاصة لهؤلاء المسؤولين عن المشاريع التي شهدت تراجعاً في نسب الإنجاز أو التي شهدت هدراً غير مبرر أو تعثر كبير في التنفيذ، أو الذين تسببت قراراتهم في هدر للمال العام. واستدركت المصادر بالقول أن تغيير القياديين سيتبعه تسكين الشواغر من قيادات الصف الثاني الذين أثبتوا جدارة في تولي الملفات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية وباتوا أكثر قدرة لتولي مناصب قيادية.

واوضحت أن بعض الأجهزة الحكومية المسؤولة عن تقييم الأداء الحكومي ستشهد هي الأخرى تطوير الآليات التي من خلالها يتم قياس أداء القياديين ورفع تقارير دورية لمتخذي القرارات في هذا الخصوص.

وبينت المصادر أن مبررات كثيرة تدفع الحكومة لاتخاذ مثل هذا التوجه بعد قياس نسب الإنجاز في مشاريع التنمية التي لم يزد الانفاق عليها عن نسبة 20 في المئة فقط بعد مرور 8 أشهر من العام المالي الحالي 2020/2021، وبواقع 360 مليوناً من الإجمالي المقدر بقيمة 1.9 مليار تم رصدها للمشاريع المدرجة في خطة التنمية 2020/2021.

وبينت أن من المبررات الأخرى، كثرة الأوامر التغييرية التي تشهدها بعض المشاريع التنموية دون إنجاز ملموس على الأرض، حيث لا تزال نسبة كبيرة من المشاريع التنموية في مرحلتي التحضير والتنفيذ، فيما يتواجد عدد من المشاريع لم تبدأ بعد!.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر أن الحكومة تتجه إلى إعادة طرح قانوني الدين العام وضمان التمويل الحكومي، بعد إعادة صياغة بعض البنود التي تتضمنها تلك القوانين في محاولة لإحداث تقارب حكومي نيابي لتمريرهما بعد أن فشلت الحكومة في تمريرهما خلال المجلس السابق.

وكشفت بيانات حكومية صادرة عن وزارة المالية بنهاية شهر سبتمبر عن قدرة الحكومة على تحصيل 200 مليون دينار من ديونها المستحقة على الجهات الحكومية لتصل إلى 1.4 مليار دينار مقابل 1.6 مليار بداية العام المالي الحالي 2020/2021.

