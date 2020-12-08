«نقاط شائكة» في محادثات «بريكست»

مال وأعمال

استأنفت بريطانيا والاتحاد الأوروبي المحادثات التجارية بعد اتفاق بريكست، بينما قال وزير لـ بي بي سي إنه «لا يزال هناك اتفاق يتعين اتمامه»، على الرغم من ضيق الوقت.

وقال وزير البيئة جورج يوستيس، إن «النقاط الشائكة» بشأن الصيد وقواعد العمل باقية.

ويشارك كبير المفاوضين البريطانيين، اللورد فروست، في المحادثات مع نظيره الأوروبي ميشيل بارنييه، في بروكسل.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لبي بي سي إن التوصل لاتفاق بشأن الصيد بات قريبا، لكن مصدرا برئاسة الوزراء قال إنه «لم يحدث طفرة في المحادثات». وصرح مصدر حكومي بريطاني لبي بي سي مساء اول من امس- الاحد- «لم يتحقق شيء جديد في هذا اليوم». وقال دبلوماسي كبير من الاتحاد الأوروبي لـ «بي بي سي» إنه «بالتأكيد لم يكن صيد الأسماك القضية العالقة في المحادثات». وأضاف الدبلوماسي أنه لا يزال هناك خلاف حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان «تكافؤ الفرص» للشركات على الجانبين، وكيفية تطبيق المعايير المتفق عليها.

