%125 ارتفاعاً في الحسابات النشطة خلال عام

مال وأعمال

سجلت البورصة انتعاشاً كبيراً في نشاطها بعد سنوات من الخمول لحساباتها، حيث ارتفعت بنمو سنوي قدره 125 في المئة، بالغة 36.98 ألف حساب مقابل 16.68 ألف حساب بنهاية نوفمبر 2019.

ويأتي الارتفاع على وقع الترقية الثلاثية لبورصة الكويت والمتمثلة في ترقيات فوتسي راسل وستاندارد آند بورز وام اس سي آي، وهو الأمر الذي يتوقع مراقبون أن يؤدي إلى جذب استثمارات قدرها 10 مليارات دولار إلى بورصة الكويت التي باتت عالمية بامتياز.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن بورصة الكويت، فقد بلغ إجمالي الحسابات النشطة 39.9 ألف حساب بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل تراجع الحسابات الخاملة بواقع 10 آلاف حساب من مستوى 376.9 ألف حساب إلى مستوى 366 ألفاً بنهاية نوفمبر الماضي .

واستحوذت حسابات الكويتيين على 95.4 في المئة من إجمالي الحسابات النشطة البالغة 36.9 ألفاً، فيما سجلت بقية الحسابات 5 في المئة فقط وهو ما يعكس قناعة المستثمر المحلي بجدوى العمل في السوق بعد التغييرات الكبيرة التي أحدثتها شركة البورصة على أداء وآليات التداول في الآونة الأخيرة.

ومن بين الأدوات التي تسعى شركة البورصة لتحديثها وتطويرها موقعها الالكتروني الذي من المتوقع تدشينه خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المستثمرين أفراداً أو شركات داخل البورصة وبما يعكس حجم التطور الكبير الذي شهده السوق خلال الفترة المقبلة.

وترى أوساط اقتصادية عبر «النهار» أن خصخصة البورصة ونجاح تجربتها قد تدفع الحكومة جدياً للتفكير في طرح بعض أنشطة الحكومة أمام القطاع الخاص، وتكرار تجارب النجاح التي سجلها القطاع خلال السنوات الماضية.

