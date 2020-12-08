«التنين الأحمر» أطاح بأميركا عن عرش الاقتصاد

مال وأعمال

بعد جائحة كورونا التي كان لها وقع مدمر على الاقتصاد، سيستيقظ العالم على واقع جديد هو صعود الصين كقوة اقتصادية عظمى جديدة بلا منازع!

فقبل شهرين فقط قدم صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2020، حيث قدم لمحة عامة عن الاقتصاد والتحديات المقبلة. لكن بين سطور التقرير ذي الـ 200 صفحة، حقيقة لا يريد الأميركيون سماعها بل إن الإعلام الدولي لم يلق لها بالاً، وهي أن الصين أزاحت بالفعل الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم.

يستند تقرير صندوق النقد الدولي إلى المعيار الأكثر دقة الذي يعتبره كل من IMF ووكالة الاستخبارات المركزية CIA أفضل مقياس منفرد لمقارنة الاقتصادات الوطنية، وهو تعادل القدرة الشرائية (PPP) عوض فروق العملة التي كان معمولا بها في السابق.

وقد أظهر التقرير أن اقتصاد الصين بات أكبر من اقتصاد أميركا بفارق ليس بالهين.. إنها حوالي 3 تريليونات ونصف التريليون دولار. لقد حدد صندوق النقد الدولي (IMF)، اقتصاد الصين في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي عند 24.2 تريليون دولار أميركي مقارنة بـ 20.8 تريليون دولار لاقتصاد أميركا.

بهذا يمكن القول إن عام 2020 يشكل بداية العقد الأول الذي لن تمتلك فيه الولايات المتحدة الاقتصاد الأكبر عالمياً. قبل هذا العقد، ظلت الولايات المتحدة تهيمن دائماً على المركز الأول على مدار الأربعين عاماً الماضية، حيث نما اقتصادها من 2.86 تريليون دولار في العام 1980 إلى ما يفوق 20 تريليوناً حالياً.

