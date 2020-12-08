الصقر: آفاق تجارية جديدة مع إيطاليا

مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، سفير جمهورية إيطاليا لدى الكويت كارلو بالدوتشي.

وناقش اللقاء سبل توثيق افاق التعاون الاقتصادي المشترك. وأكد الصقر حرص الغرفة على تعميق العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة من خلال تضافر جهود جميع الجهات المعنية سواءً على صعيد القطاع العام أو الخاص، مؤكداً الأهمية الاقتصادية التي تمثلها إيطاليا بالنسبة إلى الكويت باعتبارها أحد أكبر الشركاء التجاريين، وتطلع مجتمع الأعمال الكويتي إلى مزيد من التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية بين البلدين.

ومن جانبه، أوضح السفير الإيطالي أن العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين قد شهدت تطورات ملحوظة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد عقد اجتماع الحوار الاستراتيجي الكويتي الإيطالي الأول في شهر نوفمبر الماضي، والذي عبر من خلاله الجانبان عن ارتياحهما لنتائج هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات المشتركة في جميع القطاعات الحيوية، كما تطرق إلى مقترح إقامة ملتقى اقتصادي بقيادة ممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين.

