«Ooredoo الكويت» أول شريك استراتيجي لـ«Citrix»

مال وأعمال

تواصل شركة Ooredoo الكويت تعزيز كفاءة وجودة خدماتها ما يسهم في ترسيخ أداء الشركة. ومن هذا المبدأ، أعلنت Ooredoo الكويت، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، عن تعاونها مع Citrix لتقديم حلول تقنية رقمية مبتكرة للعمل والعاملين من داخل أو خارج المكتب.

وقالت الشركة إن بناء مكان عمل رقمي مرن وآمن ومتكامل ليس خيارًا للشركات في الوقت الحاضر، بل هو أمر ضروري أولاً لخلق ميزة تنافسية ثم الحفاظ عليها وإطلاق العنان للإمكانات البشرية والإبداع.

وهنا يأتي دور التعاون بين كل من شركتي Ooredoo وCitrix. حيث تمكن Citrix الموظفين من الابتكار والعمل بكفاءة من خلال تقنيات مساحة العمل الرقمية الفعالة، بما في ذلك؛ تطبيق Citrix Workspace، والتطبيقات الإفتراضية وأجهزة سطح المكتب، وإدارة Citrix Endpoint،

وADC (وحدة التحكم في تسليم التطبيقات)، وCitrix Analytics للأمان، وتقنيات الحوسبة السحابية، والمزيد. وتوفر التطبيقات الافتراضية وأجهزة سطح المكتب حلولًا سحابية وحوسبة يتمتع فيها الأفراد بامتياز الاتصال ببيئة الحوسبة الخاصة بهم والوصول إلى البيانات من أي مكان يتوفر فيه اتصال الإنترنت دون التقيد بالمكان أو الوقت أو الجهاز. وتوفر هذه التقنيات والحلول الرقمية للشركات ميزة التمتع بالإدارة الفعالة للموارد المادية ونشر التطبيقات وأجهزة سطح المكتب الآمنة والبعيدة.

علاوة على ذلك، تسمح Citrix Endpoint Management للشركات بتطبيق سياسات وإجراءات وتقنيات الأمان ديناميكيًا لحماية بيانات الشركة بغض النظر عن مكان الولوج إليها أو مكان وجودها وتمكين حرية الجهاز للمستخدم النهائي دون إعاقة تجربتهم. إلا أن Citrix Application Delivery Controller يتيح للشركات فرصة الإستفادة بشكل سريع وفعال من حيث التكلفة من إمكانات تسليم التطبيقات ذات المستوى العالمي، مما يعزز الأمان والإمتثال لجميع التطبيقات والبيانات.

وعبرت شركة Ooredoo الكويت عن هذا التعاون قائلة: «الإتساق التشغيلي والكفاءة وجهان لعملة واحدة، ونحن في Ooredoo مازلنا ملتزمين بتزويد عملائنا بمنصات رقمية موحدة وحلول مبتكرة ستساعدهم على تبني وتطبيق التحول الرقمي وتحسين الإنتاجية والأداء».

وسيستجيب هذا التعاون الوثيق بين Ooredoo وCitrix لمتطلبات السوق والشركات المتغيرة، وستلبي متطلبات الرقمنة الحالية والمستقبلية لشركات القطاعين العام والخاص من خلال التركيز على جعل التطبيقات والبيانات العالمية آمنة وسهلة الوصول إليها.

