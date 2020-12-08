«الغرفة» بحثت إعادة هيكلة أمانة «الغرف الخليجية»

مال وأعمال

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع (48) للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صباح امس عبر الاتصال المرئي، حيث ترأس وفد الغرفة رباح عبدالرحمن الرباح مدير عام الغرفة، وبمشاركة حمد جراح العمر نائب المدير العام، مساعد المدير العام للشئون التجارية عماد الزيد، وم. مدير إدارة العلاقات التجارية فهد الصغير.

واستكمالا للاجتماع الخاص بالشأن الداخلي للأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس تم مناقشة إعادة هيكلة الامانة العامة للاتحاد والتي تضمنت بعض التعديلات في كلا النظامين الأساسي والمالي للأمانة العامة للاتحاد.

وبعد ذلك تناول الاجتماع العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي، أهمها متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق للجنة والمنعقد بتاريخ 19 اكتوبر 2020، بالإضافة الى الاطلاع على مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2021 والذي تضمن على العديد من الفعاليات ذات المردود الإيجابي على دول مجلس التعاون، حيث ستشارك الأمانة العامة للاتحاد في تنظيم بعض الفعاليات بالتعاون مع عدد من الهيئات الخليجية والعربية والدولية، هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2021، والاطلاع على جدول أعمال الاجتماع القادم رقم (54) لمجلس اتحاد الغرف الخليجية.

