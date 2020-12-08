«التجارة» تحدد شروط تعيين مراقبي الالتزام ومهامهم

مال وأعمال

حددت وزارة التجارة والصناعة شروط تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذا لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي، إن القرار الذي حمل الرقم 192 لسنة 2020 حدد شروط تعيين مراقبي الالتزام بان يكون كويتي الجنسية، وان لا يقل عمره عن 21 سنة، وحاصل على دورة تدريبية معتمدة من الجهات التي تحددها الإدارة المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وان يجتاز اختبار إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم يصدر بحقه عقوبة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد اليه اعتباره.

وكذلك ان يكون ملما بمهارات الحاسب الآلي والأنظمة الالكترونية، وأن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية.

وأشارت إلى تشكيل لجنة بوزارة التجارة والصناعة برئاسة مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مكونه من (5) أعضاء تتولى إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين من قبل الشركات والمؤسسات لشغل وظيفة مراقب الإلتزام بها وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة على التعيين أو رفضه خلال شهر من تاريخ إجراء المقابلة مع المرشح.

وذكرت أن القرار حدد مهام مراقب الالتزام بالاشراف على تطبيق الشركة او المؤسسة لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وتنفيذها، مبينة أن منها اعداد سياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع حجم الشركة أو المؤسسة ونطاق عملها، على ان تكون معتمدة من الإدارة العليا وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

وأضافت «التجارة» أن من مهام المراقب أيضا اعداد دراسة تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديثها وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب، والاطلاع على مؤشرات الاشتباه الخاصة بالمنشأة التجارية، واعداد آلية لإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالعمليات المشبوهة والاحتفاظ بالإخطارات لتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب، واعداد آلية لإبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن في حال تقديم خدمة لاحد المدرجين على قوائم العقوبات الدولية او المحلية.

وأكدت انه يتعين على مدير إدارة الشركة او المؤسسة اخطار الإدارة المعنية في حال تغيير مراقب الالتزام وتحديث البيانات اللازمة لذلك.

