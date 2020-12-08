12.3 مليون دينار دعماً للمواد التموينية والإنشائية في نوفمبر

مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة إنها أنفقت 12.3 مليون دينار على دعم المواد التموينية والإنشائية في نوفمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الإحصائية الأخيرة للفترة المذكورة أظهرت أن هذا المبلغ جرى صرفه على دعم المواد التموينية الغذائية والإنشائية. وأفادت بأن إجمالي ما جرى إنفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الأساسية إضافة إلى حليب ومغذيات الأطفال بلغ 8.4 ملايين دينار، مبيّنة أنها أكثر المواد المدعومة تكلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية.

وأضافت أن ما جرى إنفاقه على دعم حليب ومغذيات الأطفال بأنواعها المختلفة قدر بنحو 462.9 ألف دينار أنفقت على 13 صنفا من تلك المواد، في حين أن دعم المواد الإنشائية كلف الوزارة في الفترة ذاتها نحو 3.9 ملايين دينار.

يشار الى أن عدد المسجلين في كشوف إدارة التموين وفق آخر إحصائيات وزارة التجارة بلغ مليونين و171 ألفا و435 فرداً من مستفيدي البطاقة التموينية، في حين بلغ عدد البطاقات التموينية التي أصدرتها الوزارة لهم 240 ألفاً و408 بطاقات.

