فرانسوا توازي: «رؤية 2035» ستجعل الكويت مركزاً صناعياً

مال وأعمال

أكد نائب رئيس مجلس الأعمال الفرنسي - الخليجي في MEDEF International ومدير عام شركة ارديان المتخصصة في الاستثمارات الخاصة فرانسوا توازي ان العلاقة بين فرنسا والكويت قديمة (يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية الثنائية الأولى الى أواخر القرن الثامن عشر)، مشيرا الى ان البلدين سيحتفلان العام المقبل بمرور ستين عاما على علاقتهما الثنائية. وقال في حوار أجراه مع «النهار» ان هذه العلاقة القوية من الناحية السياسية، تجسدت بمشاركة فرنسا في التحالف الدولي وتحرير الكويت عام 1991. منوها الى ان التعاون اليوم بين البلدين الصديقين متعدد الأبعاد: عسكري واقتصادي وثقافي وأكاديمي مؤكدا ان الكويت شريك اقتصادي مهم لفرنسا.

وتحدث توازي عن حجم الاستثمارات الفرنسية في الكويت ومساهمة القطاع الخاص الفرنسي في خطة 2035 الكويتية، مؤكدا ان قادة القطاع الخاص الكويتي ورجال الأعمال يتمتعون بفطنة ويعتبرون شركاء مرجعيين للشركات الفرنسية.

منوها إلى ان الهدف من هذا التعاون الرئيس هو تطوير التآزر والشراكات بين مجتمعات الأعمال في البلدين الصديقين.

واكد ان الشركات الفرنسية والسلطات الفرنسية على استعداد لدعم الكويت لتحقيق رؤية 2035.

وفي السياق التالي كامل التفاصيل:

كيف ترون الآفاق المستقبلية للعلاقات الاقتصادية بين الكويت وفرنسا؟

العلاقة بين فرنسا والكويت قديمة (يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية الثنائية الأولى الى أواخر القرن الثامن عشر) وسنحتفل العام المقبل بمرور ستين عاما على علاقتنا الثنائية، بعد الاعتراف بدولة الكويت. هذه العلاقة قوية من الناحية السياسية، بمشاركة فرنسا في التحالف الدولي وتحرير الكويت عام 1991. واليوم، التعاون متعدد الأبعاد: عسكري واقتصادي وثقافي وأكاديمي.

في المجال الاقتصادي، تعد الكويت شريكا رئيسا لفرنسا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ اجمالي التجارة الثنائية 800 مليون يورو في عام 2019، وفرنسا هي أول مستثمر أوروبي في الكويت (وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي). تركز الصادرات الفرنسية على صناعة الطائرات والآلات والكيماويات والعطور والمنتجات الغذائية الزراعية والمنسوجات وكذلك الأدوية. تم تأسيس أكثر من عشرين شركة فرنسية مباشرة في الكويت حيث تدعم الاقتصاد الكويتي (أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة). ومن أشهرها: Accor وAir Liquide وBNP Paribas وCMA CGM وEngie وSt-Gobain وTechnip.

كيف ترون مستقبل هذه العلاقات خصوصا على المستوى الاقتصادي بعد «كورونا»؟

سيتم تشكيل مستقبل هذه العلاقة من خلال أولويات ما بعد «كورونا» وتوجهات السياسة الاقتصادية المستوحاة من حكمة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، أمير الكويت الجديد.

أعتقد أن الخبرة الفرنسية يمكن أن تهم الكويت في العديد من المجالات وفيما يتعلق بأجندة التحول بحلول عام 2035. من الواضح أن الصحة قطاع واعد، حيث يمكن تحقيق المزيد (على سبيل المثال، تعزيز العلاقات القائمة بين الكويت وجوستاف روسي للسرطان معهد تطوير شراكة مع مستشفى نيس من حيث برامج التدريب والزيارة الخاصة للأطباء الكويتيين).

وتقف الشركات الفرنسية على أهبة الاستعداد لتقديم المزيد من المعدات والخدمات ذات القيمة المضافة لصناعة الطاقة، ولا سيما من حيث كفاءة الطاقة والمنتجات المتوافقة مع ESG، فضلا عن قطاع النقل والأغذية الزراعية.

يمكن للخبرة الفرنسية أيضا أن تغير قواعد اللعبة في قطاع التكنولوجيا الفائقة، على سبيل المثال فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني.

كيف ترون التعاون مع القطاع الخاص الكويتي؟

يشتهر قادة القطاع الخاص الكويتي ورجال الأعمال بفطنة أعمالهم ويعتبرون شركاء مرجعيين للشركات الفرنسية. هدفنا الرئيس هو تطوير التآزر والشراكات بين مجتمعات الأعمال لدينا.

وبالتالي، فان الندوة عبر الانترنت التي تم تنظيمها بين MEDEF International وKCCI في 25 نوفمبر 2020 الماضي تهدف الى تعزيز التعاون بين الشركات الفرنسية والكويتية، وفهم عواقب فيروس كورونا بشكل أفضل على بلدينا بالاضافة الى تقديم فرص الاستثمار المتبادل بيننا. وكان طموحنا أيضا إقامة حوار اقتصادي منتظم بين بلدينا على مدى السنوات القادمة.

الاستثمارات المتبادلة

كم تقدر حجم الاستثمارات الكويتية في فرنسا ومجالاتها؟

زادت الاستثمارات الكويتية المباشرة في فرنسا في عام 2018 (آخر البيانات المتاحة) الى أكثر من 400 مليون يورو (+ 180% مقارنة بالعام السابق). هذه الاستثمارات المباشرة هي في الغالب في قطاع العقارات التجارية، مثل برج مانهاتن في باريس سي بي دي (لا ديفانس).

لوحظت اتجاهات جديدة في عامي 2019 و2020. على سبيل المثال، بدأ بنك الكويت الوطني انشاء بنك متكامل في باريس (التوسع في مكتب تمثيله السابق)، والذي يغطي الآن قارة أوروبا وشمال افريقيا. أنشأت أجيليتي 26000 متر مربع. منصة متعددة الوسائط في شرق فرنسا (بلوتزهايم، منطقة الألزاس). سيخلق هذا الاستثمار البالغ 5 ملايين يورو 10 وظائف في عام 2020 بالاضافة الى الوظائف العشرين الموجودة بالفعل. تقع المنصة متعددة الوسائط في موقع استراتيجي بالقرب من مطار بازل مولهاوس وويل أم راين (ألمانيا) ومولهاوس. كما يقدم خدمات النقل عبر نهر الراين الى أنتويرب وروتردام.

يمكن تحقيق المزيد والمستثمرون الكويتيون موضع ترحيب كبير في فرنسا.

استثمارات فرنسية

ما الشركات الفرنسية المستثمرة في الكويت وحجم مشاريعها واستثماراتها؟

وفقا لصندوق النقد الدولي، تعد فرنسا المستثمر الأوروبي الأول في الكويت مع كبرى الشركات في القطاع الصناعي (Air Liquide وEngie وSaint-Gobain وSchneider Electric).

وقطاع الخدمات (BNPP وCMA CGM وDCI وEiffage وTechnip وVeolia).

في المجموع، تم تأسيس أكثر من 20 شركة فرنسية في الكويت حيث توظف أكثر من 2000 شخص.

كيف تصفون مشاركة فرنسا في خطة الكويت لديها التنمية الطموحة «كويت جديدة 2035».؟

بدأت الشركات الفرنسية بالفعل في المساهمة في الكويت 2035. على سبيل المثال، قامت شركة الطاقة انجي، مع سوميتومو ومجموعة الصقر، بتصميم وتمويل وبناء محطة للطاقة الكهربائية وتحلية المياه تعمل بنجاح منذ عام 2016. اليوم، شمال الزور الشمالي 1 تنتج أكثر من 10% من كهرباء الكويت و20% من مياه الشرب. أجندة الفرص لا حصر لها بالنظر الى البرنامج الضخم للمشاريع المقبلة ومنها:

- النقل: تتمتع الشركات الفرنسية بسجل حافل بالانجازات في هذا القطاع. على سبيل المثال، تعد تاليس هي تاليس منافسا قويا وموثوقا على مستوى عالمي لتوفير الاتصالات الأساسية لمطار الكويت الدولي الجديد. وهناك العديد من الشركات الفرنسية منها: (Alstom وEgis وRATP Dev وSystra وVinci...) جاهزة لوضع نفسها على طريق الكويت الوطني للسكك الحديدية (KNRR) ومشروع مترو مدينة الكويت. وكذلك لميناء مبارك الكبير (ساعدت شركة Egis في تصميم المخطط).

المياه والكهرباء

تنتظر الشركة الفرنسية CNIM الموافقة النهائية لتصميم وبناء وتشغيل محطة تحويل النفايات الى طاقة على أحدث طراز في كبد. كما تهتم الشركات الفرنسية الكبرى، بما في ذلك EDF، بمشروع محطة جديدة لانتاج الكهرباء والمياه.

النفط والغاز: الشركات الفرنسية منخرطة حقا في هذا القطاع (Air Liquide وAxens وBeicip-Franlab وEiffage وIFPEN وSNF وTechnip...) وهي على استعداد للمساهمة بشكل أكبر في كل من المنبع (برنامج الاستخراج المحسن للنفط، الجوراسي مناقصات منشآت الانتاج، التنقيب البحري...) والمصب (برنامج الأوليفينات، وحدة الزور للبتروكيماويات...).

والشركات الفرنسية والسلطات الفرنسية على استعداد لدعم الكويت لتحقيق رؤية 2035، على سبيل المثال من خلال اقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، حيث تتمتع فرنسا بخبرة معترف بها. على الصعيد العالمي، نعتقد أنه من خلال رؤية 2035، سيكون للكويت القدرة على أن تكون مركزا صناعيا قويا للدول الأوروبية التي تتطلع الى التوسع في جميع المنطقة، نحن مقتنعون بأنه يمكننا فعل الكثير معا. سوف يفتح سياق ما بعد «Covid-19» وخطة التحول «رؤية 2035» الطريق الى شراكات طويلة الأجل ومستدامة، في الكويت وخارجها.

الى اي مدى تأثر الحجم التجاري بين البلدين بفعل انتشار «كورونا» وغلق الاجواء؟

الكويت هي الشريك التجاري الرابع لفرنسا في منطقة الخليج. وبحسب الجمارك الفرنسية، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الكويت وفرنسا 740 مليون يورو في عام 2019، وبلغ اجمالي الصادرات الفرنسية الى الكويت 526 مليون يورو والواردات من الكويت 214 مليون يورو (كان الفائض لفرنسا 312 مليون يورو). في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، أظهرت بيانات الجمارك الفرنسية أن فرنسا صدرت 292 مليون يورو من البضائع الى الكويت، على غرار الفترة نفسها من عام 2019، على الرغم من السياق العالمي الأكثر صعوبة. اذا كانت شحنات الطائرات بارزة (أكثر من 20%)، فان الصادرات الفرنسية متنوعة: (1) العطور ومستحضرات التجميل (15%)، (2) المنسوجات والملابس (12%)، (3) الآلات الصناعية والزراعية (10%) و(4) المنتجات الزراعية والغذائية (10%) و(5) الأدوية (7%). تصدر أكثر من 2400 شركة فرنسية الى الكويت. بلغ اجمالي الواردات من الكويت الى فرنسا 116 مليون يورو، معظمها من المنتجات البترولية. تقوم أكثر من 2400 شركة فرنسية بالتصدير الى الكويت.

أولويات فرنسا

قال توازي ان الشرق الأوسط يمثل أولوية بالنسبة للسلطات الفرنسية ويركز اهتمام النظام البيئي الفرنسي، مع الأخذ في الاعتبار أن المنطقة هي المنطقة الثانية للصادرات لفرنسا بعد آسيا. يتم استثمار 1000 شركة فرنسية في دول الخليج ونحن على استعداد حقا لرؤية المزيد من الاستثمارات الفرنسية في المنطقة وبناء علاقات مربحة للجانبين على المدى الطويل. نحن نؤمن بقوة بالشراكات ذات المنفعة المتبادلة لبناء نجاحات اقتصادية هنا وفي الأسواق الناشئة، بما في ذلك افريقيا.

20 مليار يورو استثمارات تكنولوجية

أوضح فرانسوا توازي انه في مجال التكنولوجيا، تواصل فرنسا دعمها النشط لظهور وتطوير المشاريع والشركات المبتكرة من خلال المنح والائتمان والاستثمار في رأس المال، بشكل مباشر وعن طريق دعم النظم البيئية لرأس المال الاستثماري ورواد الأعمال، مع مغلف جديد بقيمة 20 مليار يورو سيتم نشره حتى عام 2025 كجزء من برنامج الاستثمار المستقبلي (PIA). يمكن للشركات الأجنبية الاستفادة من خلال انشاء مشاريع بحث وتطوير ومشاريع كثيفة التكنولوجيا في فرنسا، والمستثمرين الأجانب من خلال النظر في النظام الايكولوجي الديناميكي للشركات الناشئة الفرنسية - التي تحمل العلامة الواعدة التالية 40 أو French Tech 120 من قبل الحكومة - لفرص الاستثمار.