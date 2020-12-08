«بيتك» يشارك بمؤتمر «الاستثمار في الكويت»

مال وأعمال

يشارك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، في المؤتمر الافتراضي الذي ينعقد عبر منصة الكترونية، تحت عنوان «الاستثمار في الكويت – الاستفادة من التحول»، ويجمع كوكبة من قيادات المال والأعمال وممثلين وخبراء من القطاعين العام والخاص.

وينطلق المؤتمر في التاسع من الشهر الحالي، بتنظيم من «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر» (KDIPA)، وفاينانشيال تايمز لايف، ومجلة FDI، وهو المؤتمر الثالث ضمن سلسلة فعاليات عقدت في لندن، وسيليكون فالي، وأونلاين.

وخلال مشاركته في الحلقة النقاشية بعنوان «الاستثمار في كويت المستقبل»، يتطرق الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف- عبد الوهاب عيسى الرشود، الى محاور مختلفة مثل: سرعة تكيف القطاع المالي للاستجابة للتحديات التي فرضتها أزمة كورونا، والاستثمار في التحول الرقمي، وأهمية الرقمنة في خلق فرص للشركات في قطاع التكنولوجيا المالية.

كما يستعرض الرشود أهمية التحول الرقمي في القطاع المصرفي، ودور التكنولوجيا المالية FinTech في تعزيز كفاءة الخدمات والأداء بما يضيف قيمة للعمل المصرفي والعملاء والمستثمرين.

ويناقش الرشود دور «بيتك» في المساهمة في دعم خطة التنمية ورؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي، بالاضافة الى أهمية التمويل الاسلامي في خلق فرص للاقتصاد الكويتي، وموضوعات اقتصادية مهمة تبرز أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وتأتي مشاركة «بيتك» في المؤتمر، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتحفيز بيئة الأعمال لتدعيم مكانة الكويت كمركز رقمي في المنطقة، والتأكيد على دور الاستثمار الاجنبي المباشر.

