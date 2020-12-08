النفط تراجع من أعلى مستوى خلال أشهر

مال وأعمال

انخفضت أسعار النفط امس مع زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» أدت إلى اتجاه بعض الدول لإعادة تشديد قيود الإغلاق في عدد من المناطق.

وقررت الولايات المتحدة فرض قيود جديدة في جنوب كاليفورنيا مع تصاعد الإصابات، كما قرر إقليم بافاريا الألماني - الأحد- تشديد القيود حتى الخامس من يناير، بينما أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عزمها على زيادة القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي في العاصمة سول.

وفي الوقت نفسه سجلت أسعار النفط مكاسب لخامس أسبوع على التوالي الأسبوع الماضي، بدعم من موافقة «أوبك+» على زيادة إنتاج الخام تدريجياً بنحو 500 ألف برميل يومياً بدءاً من يناير، ليصل إجمالي تخفيضات الإنتاج إلى 7.2 ملايين برميل يومياً.

أما فيما يتعلق بالتعاملات، تراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم فبراير بنحو 0.4% إلى 49.07 دولاراً للبرميل، كما هبطت عقود خام «نايمكس» الأميركي تسليم يناير بنسبة 0.4% مسجلة 46.08 دولاراً للبرميل. ، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.5% إلى 46.01 دولاراً للبرميل. وختم الخامان الأسبوع الماضي على مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، «قلص الخام مكاسبه السابقة من نشر اللقاح بعد أن سجلت مقاطعة لوس أنجليس ذروة قياسية جديدة لإصابات فيروس كورونا ورفعت كوريا الجنوبية مستوى توخي الحذر».

