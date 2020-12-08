«stc» دشَّنت «Playstation®5»

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن إطلاق الجيل الخامس من جهاز سوني بلايستيشن للترفيه التفاعلي Playstation®5 لعملائها في الكويت، وذلك من خلال باقة الانترنت للدفع الآجل المدعومة بشبكة 5G رقم واحد في الكويت.

وأشارت stc إلى أن الجهاز الأحدث من سوني أصبح متاحاً الآن للعملاء ضمن باقة انترنت الدفع الآجل التي توفر انترنت 5Gغير محدود بالإضافة إلى شريحتين ذكيتين SIM واشتراك مجاني لمدة عام في جوي TV و الذي يضم OSN و Starzplay و Wide Khaliji و FOX + والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. وسيتوفر إصدارا محرك أقراص PS5 Digital و Ultra HD Blu-ray ™ للعملاء الجدد والراغبين في تجديد اشتراكاتهم مع stc للاستمتاع بالجيل القادم من الألعاب. وباستثناء محرك أقراص Ultra HD Blu-ray ، يقدم كلا طرازي PS5 نفس المواصفات، لذلك فان اللاعبون على موعد مع نفس تجارب اللعب التفاعلية.

وقال ناصر السعدون، الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الافراد في stc: « فخورون بالتعاون مع شركة سوني في سبيل إنجاح الإطلاق الدولي الرسمي لأحدث أجهزة الألعاب التفاعلية PS5. ونهدف من خلال باقات الدفع الاجل للإنترنت 5G المقدمة من stc إلى تزويد عملائنا، وخاصة من عشاق الألعاب الالكترونية والترفيه، بإمكانية الوصول إلى الجيل التالي من الألعاب، إلى جانب تزويدهم بسرعات إنترنت فائق السرعة مدعوم بشبكات stc للجيل الخامس 5G، مما يخلق تجربة انترنت غير مسبوقة».

