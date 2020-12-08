التركيت: 4.9 ملايين دينار إيرادات التأجير لـ «أركان الكويت» في 2020

مال وأعمال

أعلنت شركة أركان الكويت العقارية «أركان» عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة لأرباح صافية بلغت 1,022,779 دينار، ما يعادل 4.07 فلوس ربحية للسهم الواحد.

و قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن التركيت ان الشركة نجحت بتحقيق أرباح خلال السنة المالية المنصرمة، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد-كوفيد 19 الذي أثر على أوضاع واقتصاديات دول العالم أجمع.

وأضاف أن السياسة الحكيمة لاعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية، لعبت دوراً كبيراً خلال السنة المالية بالشكل الذي ساعد شركة «اركان الكويت» على ان تحافظ على خطواتها الثابتة التي وضعتها من خلال خطتها الاستراتيجية والتي مكنتها من أن تتجنب مخاطر الخسائر المادية، وساعدتها في الحفاظ على مكانتها الراسخة في السوق العقاري، وفي الحفاظ على نسب الاشغال المستقرة في عقاراتها وعلى المردود المناسب والمستمر أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا المستجد-كوفيد 19.

وأكد على أن إيرادات تأجير العقارات شهدت خلال السنة المالية الماضية نمواً ملحوظاً ارتفع من خلاله إجمالي الايرادات من 3.9 ملايين دينار في 2019 إلى 4.9 ملايين في 2020 أي بزيادة بلغت نسبتها 26%.

وأوضح التركيت أن سياسة الشركة المتحفظة مكنتها من المحافظة على الأصول، وتحقيق إيرادات تشغيلية تجاوزت الـ 4 ملايين دينار، فيما شهدت إجمالي الموجودات نموا بلغ 24% لتتجاوز الـ 81 مليون دينار كما في 31 أكتوبر 2020، مقارنة بـ 66 مليون دينار كما في 31 أكتوبر من العام 2019، الأمر الذي يؤكد على أنه على الرغم من الظروف الصعبة والأوضاع التي يمر بها السوق فقد نجحت الشركة وإداراتها التنفيذية في الاحتفاظ بدورها كإحدى الشركات العقارية الرائدة في الكويت، وتحقيقها لنتائج جيدة ومرضية مقارنة بباقي الشركات في هذا القطاع.

