فرص الاستثمار الأفضل في 2021

مال وأعمال

اتسم عام 2020 بضيق القنوات الاستثمارية التي تحقق عوائد مجزية لكبار المستثمرين، ومخاوف أصحاب الثروات من المستقبل الاقتصادي بعد الضربات القاسية التي سببتها جائحة كورونا لنمو الاقتصادات الكبرى والقطاعات الحيوية التي تحقق النمو.

ولذلك احتفظت المصارف وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الثروات بسيولة دولارية ضخمة في حساباتها ترقباً للمستقبل.

1- يتوقع خبراء أن تتدفق هذه السيولة الضخمة بكثافة على أسواق المال وتحقق انتعاشاً كبيراً في أسواق المال في حال نجاح اللقاحات المضادة لجائحة كورونا.

في هذا الشأن، يربط مصرف «يو بي أس» السويسري، تحقق هذا الانتعاش بعاملين رئيسيين، هما نجاح اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد - 19» وفعاليتها في محاصرة الجائحة أو القضاء عليها نهائياً بحلول النصف الثاني من العام في أميركا، وكذا محاصرتها في أوروبا واليابان.

أما العامل الثاني، فهو نجاح سياسة الرئيس المنتخب جوزيف بايدن المالية في إنعاش الاقتصاد الأميركي.

وما يدعم الانتعاش المتوقع في البورصات العالمية، وعود البنوك المركزية العالمية وحكومات الاقتصادات الكبرى بمواصلة التحفيز المالي والنقدي واستمرار ضخ سيولة في الأسواق.

2- يتوقع خبراء، حسب تصريحات مسؤولي البنوك المركزية الكبرى، أن تواصل البنوك المركزية عمليات شراء السندات وضخ السيولة فيما يطلق عليه عملية «الريبو»، إلى حين اتضاح الرؤية بشأن فعالية لقاح الفيروس وعودة الشركات للنمو الطبيعي في أعمالها التجارية.

رغم التفاؤل في ردهات المصارف وشركات إدارة الثروات بالعام المقبل، ترى بنوك استثمار عالمية أن هناك العديد من المجاهيل التي ستحكم توجهات المستثمرين، من بينها فعالية اللقاحات المضادة لـ «كورونا» نفسها وسرعة التطعيم، وعدم تمكن العديد من الاقتصادات المتوسطة والأسواق الناشئة من الحصول على اللقاحات التي حُجزت جرعاتها بكميات ضخمة من حكومات الاقتصادات الكبرى.

3- من المتوقع أن ترتفع في العام المقبل وتجذب الاستثمارات الكبرى إلى جانب شركات الأدوية والخدمات المصاحبة لها، مثل شركات المعامل والأبحاث الطبية وشركات التبريد الكبرى التي ستحتاجها شركات الأدوية لنقل اللقاحات وبمعدل برودة تحت الصفر.

وهناك العديد من القطاعات المرشحة للارتفاع. في هذا الشأن، يتوقع خبراء استثمار أن تعود الجاذبية للأسهم التي ضربها الفيروس بقسوة بسبب إغلاق الاقتصادات وإجراءات العزل وقيود السفر وحركة النقل، وبالتالي من المتوقع في حال نجاح اللقاحات الواقية من الفيروس أن تشهد أسهم شركات الطيران والنقل والفنادق والمطاعم وشركات الترفيه أكبر الارتفاعات في العام المقبل. يذكر أن شركات النفط الكبرى والمصافي، وخاصة شركات النفط الصخري، قد تعرض العديد منها للإفلاس، وبالتالي هرب المستثمرون في أميركا وأوروبا من أسهم شركات النفط. وفي حال نجاح اللقاحات، فإن الطلب النفطي على المشتقات النفطية سيعود للارتفاع مع عودة حركة السفر والنقل والطائرات. 4- من المتوقع أن يعود المستثمرون للاستثمار في المصارف الكبرى بقوة خلال العام المقبل، إذ إن المصارف من بين الشركات التي هجرها المستثمرون خلال الربع الثاني من العام وتراجعت أسعار أسهمها بقوة بسبب المخاوف من عدم قدرتها على تحمّل القروض الضخمة التي منحتها للشركات والأعمال التجارية التي أُغلِقَت أعمالها.

