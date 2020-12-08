loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

كاتي بيري تشتكي من قلة النوم


تطرقت المغنية كاتي بيري الحائزة على جائزة جرامي الى ايجابيات وسلبيات الأمومة خلال مقابلة افتراضية مع مؤسسة ديفيد لينش Meditate America.
واعترفت النجمة الأميركية المعروفة، «أنا أم جديدة. ابنتي - انها هدية كهذه - ولكن في بعض الأحيان يكون هناك تحد فيما يتعلق بالنوم بغض النظر عن مقدار الدعم الذي تبديه». كما تساءلت كاتي، «ولكن أين سأحصل على تلك الساعات الست التي اعتدت الحصول عليها؟ أين ذهبت؟».
في اللحظات التي تكون فيها «بحاجة ماسة الى اعادة ضبط الوضع»، فان الشيء الوحيد الذي يهدئها هو التأمل التجاوزي. «لقد أنقذتني ميزة التأمل بالعديد من الطرق المختلفة، ولكن في هذه اللحظة بالذات، بصفتي أمًا جديدة، فانني استفدت أكثر».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة