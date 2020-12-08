كاتي بيري تشتكي من قلة النوم

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تطرقت المغنية كاتي بيري الحائزة على جائزة جرامي الى ايجابيات وسلبيات الأمومة خلال مقابلة افتراضية مع مؤسسة ديفيد لينش Meditate America.

واعترفت النجمة الأميركية المعروفة، «أنا أم جديدة. ابنتي - انها هدية كهذه - ولكن في بعض الأحيان يكون هناك تحد فيما يتعلق بالنوم بغض النظر عن مقدار الدعم الذي تبديه». كما تساءلت كاتي، «ولكن أين سأحصل على تلك الساعات الست التي اعتدت الحصول عليها؟ أين ذهبت؟».

في اللحظات التي تكون فيها «بحاجة ماسة الى اعادة ضبط الوضع»، فان الشيء الوحيد الذي يهدئها هو التأمل التجاوزي. «لقد أنقذتني ميزة التأمل بالعديد من الطرق المختلفة، ولكن في هذه اللحظة بالذات، بصفتي أمًا جديدة، فانني استفدت أكثر».

