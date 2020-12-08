أحمد ملا حسين: «الروح والريه».. قصة اجتماعية واقعية

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اكد المنتج احمد ملا حسين ان مسلسل «الروح والريه» هو ثاني عمل من انتاج ماجيك لنس من بعد ان تم الانتهاء من تصوير مسلسل «بيت بيوت» الذي سيتم عرضه على احدى القنوات الخليجية في مطلع عام 2021 وتمنى ان يحوز العمل على اعجاب الجميع وهو عمل درامي اجتماعي من تأليف عبدالمحسن الروضان وبطولة نخبة من الفنانين، منهم عبدالمحسن النمر والراحل سليمان الياسين ومريم الصالح وانتصار الشراح والكثير من الاسماء والمسلسل يطرح العديد من القضايا الاجتماعية الملحة لاسيما تعدد الزوجات وطريقة تعامل الرجل مع النساء وهو تجربة جديدة وجريئة في شكل درامي مختلف

واما عن مسلسل «الروح والريه» فقد قال: تم اختيار العمل لما يحتويه من قصة محبوكة وحقبة زمنية مختلفة عن الزمن الحالي وقد أبدعت الكاتبة أنفال الدويسان بتفاصيل النص الذي يكتمل برؤية المخرج منير الزعبي والذي باشر تصوير العمل بخبرته الكبيرة العمل من بطولة نخبة متميزة من النجوم الذين يضيفون للعمل الكثير كما ان العمل يطرح مجموعة من القضايا الاجتماعية الأسرية خلال فترة معينة وهي فترة التسعينيات.

وعن مسار العمل قال: تدور القصة في حقبة التسعينيات حيث تأخذنا آمنة وهي الشخصية الرئيسية في العمل الى العديد من الأحداث التى وقعت لأفراد أسرتها أحداث كانت فاصلة في حياتهم منها السعيد ومنها الحزين وتجبر الظروف البعض لتحمل المسؤولية مبكرا فيتخلى عن أحلامه الشخصية وطموحاته في سبيل اسعاد الغير بينما يتصرف البعض بكل أنانية ويستمرون بارتكاب الأخطاء غير عابئين بما يترتب على أفعالهم من تعقيدات تؤثر على حياة الآخرين «الروح والريه» قصة اجتماعية واقعية تتناول العلاقات الانسانية بين الابناء وابائهم الاخوه ومشاكلهم العلاقات الزوجية والصعوبات التي تواجه الأهل في تربية الأطفال والمراهقين حيث نعيش مع شخصيات العمل صراعاتهم اليومية.

أسرة «الروح والريه»

الكاتبة: أنفال الدويسان.

المخرج: منير الزعبي.

بطولة: هبة الدري، شيماء علي، يعقوب عبدالله، فهد البناي، ايمان الحسيني، فاطمة الحوسني، محمد الدوسري، ريم ارحمه، صمود المؤمن، عبدالله التركماني، فيصل فريد، نواف العلي، أحمد بن حسين، جنى الفيلكاوي، الزين بو راشد، شهاب حاجية، محمد الحملي، ابراهيم الشيخلي، تقى، انتاج ماجيك لنس للانتاج الفني.

