منى زكي تتحدث عن الأمومة في حلقة نقاشية خلال تكريمها

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شهد اليوم الثالث من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 احداثاً مهمة على مدار اليوم، والتي بدأت بحلقة نقاشية للفنانة منى زكى المكرمة بجائزة فاتن حمامة التقديرية.

حاورت منى زكي الاعلامية الشهيرة رايا ابي راشد، ونرصد في السطور التالية ابرز ما جاء في الندوة:

المخرج محمد خان رفضني 3 مرات لتجسيد شخصية جيهان السادات وطارق التلمساني من اقنعه بي.

من اقرب الاعمال لقلبي في مشواري الفني: «انا بحب فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، وايام السادات، احكي ياشهرازاد، تيمور وشفيقة، دم الغزال، بالاضافة الى مسلسل افراح القبة».

افتقد حنان ترك كثيرا فهي ممثلة موهوبة وبنت جيلي.

حياتي كانت تعيسة لولا وجود احمد حلمي بها.

انفعل على ابنتي في كثير من الاحيان وسرعان ما يهدأ روعي واتراجع على ما فعلته.

طقوسي قبل التصوير البخور والاستماع الى المزيكا، ومن عيوبي. انني لا استطيع ان اقول الكلام بالحرف مثلما مكتوب فيالسيناريو.

تعجبت عندما طلبوا مني تجسيد دور السندريلا.

طول عمري البنت المسترجلة لاني كنت شقيقة لولدين.

اول عرض عالمي لفيلم حضر تجول:

شهد مهرجان القاهرة السينمائي العرض العالمي الاول الفيلم حظر تجول المشارك في المسابقة الرسمية.

