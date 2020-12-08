«الجائحة».. فيلم جديد يخلد مسيرة رجاء الجداوي

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يعكف الممثل الاماراتي سالم العامري على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد «الجائحة»، الذي يتناول جزءا من حياة الفنانة رجاء الجداوي.

ومن المقرر عرض الفيلم على احدى المنصات الالكترونية الشهيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقاً لما ذكره موقع «أخبار اليوم».

وأعرب العامري عن سعادته البالغة للمشاركة في ذلك العمل الفني، الذي يجسّد فيه شخصية شاب مصري في دولة الامارات ويحرص من خلاله على توصيل رسالة هادفة للشباب المصري.

ويتناول العامري في الفيلم جزءاً من حياة الفنانة المصرية رجاء الجداوي قبل اصابتها بفيروس كورونا ووفاتها متأثرة بهذا الفيروس، لما لها من قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج وتكريمها أكثر من مرة في دبي والكويت والسعودية.

وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي تربوي، اذ يتضمن الفيلم بعض الأحداث الانسانية والوطنية التي تتعلق بفيروس كورونا وتداعياته.

وذكر العامري أنه يريد الظهور للمشاهدين بدور مختلف يحمل جوانب نفسية صعبة يظهر موهبته الحقيقية، ويتمنى المشاركة بالفيلم في المهرجانات المختلفة، ويكون خطوة للمشاركة في الأفلام السينمائية الطويلة.

ويعد الفيلم هو أول عمل روائي يجسد جزءاً من حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي تقديرا لها ولمكانتها الفنية، وتأثيرها الكبير على الأسر العربية.

ورحلت رجاء الجداوي عن عالمنا في بداية شهر يوليو من العام الحالي بعد احتجازها فى الحجر الصحي عقب اصابتها بفيروس كورونا.

