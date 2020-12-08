العرض الأول لفيلم الرعب «عمار» ضمن فعاليات المهرجان

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عرض مهرجان القاهرة السينمائى الدولي فيلم الرعب المصرى «عمار» اخراج محمود كامل، بمسرح النافورة، وذلك في عرضه العالمى الأول، ضمن عروض قسم منتصف الليل.

وفيلم «عمار» تدور أحداثه حول أسرة تصل الى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجياً فى امتصاصهم واحدا تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه. والفيلم من اخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وايمان العاصي، وهو التعاون الثاني بين المخرج محمود كامل والنجم شريف سلامة بعد مسلسل السهام المارقة.

