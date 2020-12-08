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صابرين أعلنت إصابتها بـ «كورونا»


أعلنت الفنانة صابرين، إصابتها بفيروس كورونا «كوفيد19»، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.
وكتبت صابرين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: الحمدلله إيجابي كورونا دعواتكم.
على جانب آخر تشارك صابرين، في فيلم «النمس والإنس»، بطولة النجم محمد هنيدي.
وكانت الفنانة المصرية قد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «ليالينا 80».
المسلسل بطولة غادة عادل، وإياد نصار، وخالد الصاوي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، والمسلسل اجتماعى تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسة.


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