loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

لجنة «الأوسكار» ستقيم حفل 2021 وسط الحضور


من المتوقع أن تقيم لجنة الأوسكار حفلها السنوي 2021 بوجود الحضور وليس افتراضيا، كما ستؤجل موعد حفل تسليم الجوائز الى 25 أبريل كي تتيح لدور السينما عرض أكبر عدد من الأفلام. و أفاد تقرير أوردته مجلة «فارايتي» بأن حفل تسليم جوائز الأوسكار لعام 2021 لن يكون حدثاً افتراضياً وسيجري تنظيمه كالمعتاد بحضور فعلي. وأضاف التقرير أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تسلم جوائز الأوسكار أجّلت حفل تسليم الجوائز إلى 25 أبريل 2021 عندما تفتح دور السينما من جديد في الربيع بما يسمح بمشاركة المزيد من الأفلام في المسابقة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة