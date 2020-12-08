كروز أول نجم يصور في الفضاء

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وفقاً لتقرير، يريد توم كروز أن يصبح أول نجم هوليوود يصور مشهدًا في الفضاء. وبحسب تقارير، يتوق الممثل البالغ من العمر 58 عاماً استكشاف إمكانية تصوير مشهد خارج الغلاف الجوي للأرض كجزء من فيلمه الأخير Mission: Impossible، ويقال إن توم مستعد لإنفاق مبالغ طائلة من المال لتحقيق طموحه. وقال مصدر: «توم معروف بأداء أعماله المثيرة، وقد شهدت أفلام «المهمة» بعضًا من أكبر اللحظات المثيرة وأكثرها تفصيلًا على الإطلاق. وأضاف «لكنه حريص على دفع الأمور إلى أبعد مما فعل أي شخص من قبل - ومن الواضح أن المجهول الكبير هو أنه يمكنك بالفعل التصوير في الفضاء.

