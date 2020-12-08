«نتفليكس» استحوذت على حقوق عرض فيلم ناعومي واتس

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استحوذت Netflix على حقوق عرض فيلم «Penguin Bloom» من بطولة ناعومي واتس ومن المقرر عرضه في 27 يناير 2021 في أميركا الشمالية، فرنسا، المملكة المتحدة، وبعض دول آسيا.

تلعب المرشحة لجائزة الأوسكار «واتس» دور البطولة في قصة الحياة الواقعية لسامانثا بلوم وهي أم وزوجة استرالية غادرت في عام 2013، مع زوجها كاميرون ويقوم بدوره أندرو لينكولن، وأبناؤهم الثلاثة منزلهم في أستراليا لقضاء عطلة في تايلاند. أثناء الاستمتاع بمنظر خلاب، تسقط سام من فوق السطح - بسبب ما تم تحديده لاحقًا على أنه درابزين متعفن - فتكسر فقراتها في مكانين وتصاب بالشلل.

سام التي تقضي جل وقتها في الهواء الطلق تتسلق وتركب الأمواج وتسافر حول العالم، تجد نفسها أسيرة الفراش عاجزة عن الحركة، فتقع فريسة الاكتئاب لشهور طويلة تتساءل عن مكانها في العالم وفي عائلتها.

بعد مرور عام على الحادث، يحضر أطفالها إلى المنزل طائراً جريحًا عثروا عليه. تتطلع سام بحذر إلى الطائر الأبيض والأسود الذي أطلق عليه الأطفال بمودة اسم «بينغوين».

