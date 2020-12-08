loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

غانم السليطي يعود إلى قطر الجمعة المقبلة

مشاري حامد
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

اعلن الفنان القدير غانم السليطي عن عودته إلى قطر في يوم الجمعة المقبل 11 ديسمبر الحالي قادما من تايلند بعد رحلة علاج طويلة و بعد أن منّ الله عليه بالشفاء ونجاح إنزال وزنه بعد أن تخلّص من أكثر 18 كيلو في مصحته في بانكوك وتأتي هذه العودة بعد رحلة علاج استمرّت على مدار أكثر من شهرين بدأت بالعملية الجراحية التي أجراها السليطي نتيجة معاناته خلال الآونة الأخيرة من آلام مبرحة في الظهر «الديسك» ما دفعه إلى السفر على وجه السرعة لاجراء العملية وبعدها قضى فترة النقاهة قبل أن يعود لمواصلة نشاطه الفني .. توصل بالسلامة «بوفيصل».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة