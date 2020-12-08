غانم السليطي يعود إلى قطر الجمعة المقبلة

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اعلن الفنان القدير غانم السليطي عن عودته إلى قطر في يوم الجمعة المقبل 11 ديسمبر الحالي قادما من تايلند بعد رحلة علاج طويلة و بعد أن منّ الله عليه بالشفاء ونجاح إنزال وزنه بعد أن تخلّص من أكثر 18 كيلو في مصحته في بانكوك وتأتي هذه العودة بعد رحلة علاج استمرّت على مدار أكثر من شهرين بدأت بالعملية الجراحية التي أجراها السليطي نتيجة معاناته خلال الآونة الأخيرة من آلام مبرحة في الظهر «الديسك» ما دفعه إلى السفر على وجه السرعة لاجراء العملية وبعدها قضى فترة النقاهة قبل أن يعود لمواصلة نشاطه الفني .. توصل بالسلامة «بوفيصل».