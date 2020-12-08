حاتم عمور يغني بلهجات عربية مختلفة في ألبوم «بلا حدود»

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يعمل النجم المغربي حاتم عمور على الانتهاء من ألبومه الجديد، الذي يحضر له حاليا مع نخبة من صناع الموسيقى في المغرب والشرق الأوسط، ومن المقرر طرحه خلال السنة المقبلة. «بلا حدود» هو العنوان الذي اختاره حاتم لألبومه الجديد، في ظل الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد، وبالرغم من التباعد الذي نعيشه اليوم تجمعنا الموسيقى وتوحدنا للتغلب على هذه المحن وسيشكل هذا الألبوم نقلة نوعية في مسيرة عمور الفنية، اذ يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها اللهجة المغربية التي يعتبر سفيرا لها ويحرص دائما على توضيفها، اضافة الى أغاني اخرى باللهجتين الخليجية والعراقية و مفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا خلال صدور أغاني الألبوم.