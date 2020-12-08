قمة السيسي- ماكرون.. توافق سياسي حول قضايا المنطقة

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: أجرى الرئيسان الفرنسي، ايمانويل ماكرون، والمصري عبدالفتاح السيسي، محادثات بشأن التعاون الثنائي الوثيق بين باريس والقاهرة، كما بحثا عددا من القضايا الاقليمية الأخرى، وسط توافق كبير في المواقف.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة باريس، خلال زيارة الرئيس السيسي، ان فرنسا ومصر اتفقتا على المضي قدما بعلاقاتهما الثنائية، على مختلف المستويات. ووصف التعاون العسكري والأمني بين فرنسا ومصر بـ«المثالي»، مؤكدا ان البلدين يعملان على مكافحة الارهاب الذي ضربهما معا. وأورد الرئيس الفرنسي ان اتفاقيات سيجري توقيعها،من اجل تعزيز التعاون مع مصر في عدد من المجالات.

ودوليا قال ماكرون ان فرنسا ترفض انتهاك سيادة الدول في شرق البحر المتوسط، في اشارة الى التحركات التركية. وفي الشأن الليبي، اكد الرئيس الفرنسي ان التنسيق جار مع كل الشركاء من اجل دعم الحوار السياسي في ليبيا، في افق الوصول الى تسوية للنزاع. وقال ماكرون ان الوضع في لبنان على طاولة المحادثات مع الرئيس السيسي، معربا عن الأسف ازاء عدم تنفيذ المسار السياسي الذي كان مرتقبا «لقد اكدنا رغبتنا في بلوغ لبنان اكثر قوة. اما الشعب فلا يجب ان يكون رهينة لأي قوة سياسية».

من جانبه، اوضح الرئيس المصري، انه مسؤول عن امن مئة مليون مصري، الى جانب حماية الدولة من تنظيم متطرف انشئ قبل ازيد من تسعين سنة، واستطاع ان يقيم القواعد في العالم بأكمله. وأوضح السيسي انه اذا كانت فرنسا قد عانت عددا من الهجمات الارهابية، فذلك جزء من الأفكار التي تم نقلها الى بعض اتباع التنظيم في اشارة الى تنظيم «الاخوان المليمين» التذي تعتبره القاهرة جماعة ارهابية.

وفي الملف الاقتصادي، قال السيسي انه اتفاق مع نظيره الفرنسي، على زيادة قيمة الاستثمارات في مصر، لاسيما في ظل الامكانيات المهمة التي تتيحها المشروعة القومية التي جرى اطلاقها خلال السنوات الأخيرة. كما ناقش الرئيسان نفاذ الصادرات المصرية الى السوق الفرنسية، الى جانب تدفق السياحة الفرنسية نحو عدة مدن مصرية في ضوء التدابير الوقائية التي جرى اتخاذها واستطاعت ان تخفض معدلات الاصابة بـ«كورونا» حتى كادت ان تنعدم.

وأشار السيسي الى ان مصر كانت من الدول القليلة في العالم التي استطاعت ان تحقق نموا اقتصاديا ايجابيا في ظروف الجائحة التي هوت باقتصادات كثيرة. وعلى صعيد آخر، شدد السيسي على ضرورة عدم ربط الارهاب بأي دين لأن المتشددين المارقين لا يمثلون امة يتجاوز عددها مليار شخص في العالم، ولذلك، «ثمة ضرورة للتمييز بين الاسلام كديانة وبين الارهاب» وأكد الرئيس المصري ضرورة معالجة هذه الأسئلة الشائكة بكثير من الهدوء والتوازن، لاسيما ان مصر كانت من اكثر الدول التي تأثرت بالارهاب فقتل الكثير من ابنائها من جراء اعتداءات المتشددين.

وفي قضية شرق البحر المتوسط، نبه السيسي الى مخاطر السياسات العدوانية التي تنتهجها قوى اقليمية لاتحترم مبادئ القانون الدولي وتدعم المنظمات الارهابية، وأكد على ضرورة استمرار مساعي التسوية استنادا الى قرارات الشرعية الدولية. أما في شأن ليبيا المجاورة، فشدد السيسي على ان الحل السياسي الشامل في ليبيا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد، وذلك عبر تفكيك الميليشيات وخروج القوات الأجنبية وتنفيذ ما اتفقت عليه اللجنة العسكرية «5+5».

