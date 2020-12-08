ماكرون للمسلمين: أنا آسف على الرسوم المسيئة

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان الرسوم الكاريكاتورية ليست رسالة من فرنسا الى المسلمين، بل هي مجرد تعبير من مصور. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للرئيس الفرنسي ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاليزيه، امس. وأضاف في تصريحات للصحافيين «علينا ان ندرك ان هذا القانون الذي اختاره الشعب الفرنسي. هذا قانون الشعب الفرنسي هذه الرسوم والمقالات التي تصدمكم ليست صادرة عن السلطات الفرنسية او عن الرئيس الفرنسي ولا تعتبروه استفزازا من السلطات ولكنها تصدر من صحافي او مصور. وهناك من يرد عليها بهدوء. استفزاز من صحافي او مصور».

وتابع «بعض الرسوم المسيئة صدمتكم وأنا آسف من صدمة هذه الرسوم. ولكن علينا الرد عليها بسلام وعندما يشرع العنف ضد من يرسم الرسوم فى هذه الحالة نختلف في الرأي لن نقبل السماح بالعنف بحق كلمة او رسم مرفوض تماما اضفاء شرعية العنف ضد من يرسم او يكتب، وهذا اطار متميز وخاص في فرنسا» وقال «أود ان تفهموا ما حدث. في فرنسا هناك حرية صحافة، الصحافي يرسم ويكتب ما يريد ولا يوجد اي رئيس او هيئة تقول له ماذا يكتب، وهذا حول الحال منذ الثورة الفرنسية ومنذ الجمهورية الفرنسية، وهذا جزء من حقوق الانسان».

