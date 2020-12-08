السيسي عن حقوق الإنسان: لا يليق تقديم مصر كـ«دولة قمعية»

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: اكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، امس ان حكومته لا تمارس اي اشكال عنف وقمع بحق شعبها، مؤكدا على عدم وجود سجناء سياسيين في البلاد. وأوضح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي ايمانول ماكرون ان مصر تعمل على تعزيز حقوق الانسان في البلاد بدون تمييز في الدين او اللون او الجنس، منوها بالاستعداد لاطلاق اول استراتيجية وطنية شاملة تتعلق بحقوق الانسان وبمشاركة فعالة من كافة اطياف المجتمع المدني. وأعرب الرئيس المصري عن استيائه من محاولات اعلامية لتقديم مصر على انها بلد قمعي وديكتاتوري، مردفا انه لايليق بوسائل الاعلام الفرنسية وغيرها ان تعمل على تقديم مصر وقادتها على انهم قمعيون وشرسون ويمارسون العنف ضد شعبهم، وذلك في الوقت التي تبذل فيه مصر جهودا كبيرة لحماية شعبها من الارهاب، على حد قوله. وتابع «لدينا في مصر اكثر من 55 الف منظمة اهلية تعمل بأريحية ودون ان يتعرض لها احد، ولكن في نفس الوقت الوقت مطلوب مني حماية 100 مليون مصري من الارهاب والتطرف» مشيرا الى ان بلاده هي اكثر دولة عانت من تبعات الارهاب في المنطقة.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي انه بحث مع السيسي قضايا حقوق الانسان مشيدا باطلاق السلطات المصرية لعناصر من نشطاء المجتمع المدني وتابع «أنا محامي الانفتاح الديموقراطي»، ورافض في الوقت نفسه فرض اي شروط سياسية او اقتصادية للتعاون مع مصر مقابل مسألة حقوق الانسان، معتبرا ان الحديث والحوار بهذا الشأن مع «شريك هام في محاربة الارهاب» افضل من القطيعة وردا على سؤال من احد الصحافيين حول «مسألة حقوق الانسان» في مصر، اعاد ماكرون التأكيد على امر اشار اليه في سنة 2019، وهو ان «الوضع في مصر غير قابل للقراءة، بمعزل عن ادراك التهديدات الارهابية في البلاد، وما يحدق بالبلاد من ضغوط اقتصادية واجتماعية».

