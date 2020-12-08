«الأمن» اللبناني يحذر: «شبح الاغتيالات» يحوم

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: عرض المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، تقريراً يوضح تأثير الوضع الاجتماعي والاقتصادي على الوضع الأمني، مشيراً خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان الى مشكلة التهريب عبر الحدود والاشتباكات التي تحصل على معابر سماها «معابر الجوع» والتي بدأت تتحول معابر للموت.

وكشف ابراهيم في كلامه الذي نقلته وسائل اعلام محلية لبنانية، الى ان ما يجري في الجامعات والتحريض الطائفي وتأثيره على الأمن لاسيما منه ما حصل اخيراً في الجامعة اليسوعية من اشتباكات بين طلاب يؤيدون حزب الله وآخرين معارضين خلفت جرحى كذلك عودة الاغتيالات والتصفيات الشخصية داخل المخيمات والانقسامات لا تنذر بالخير ابداً بالنسبة للوضع الأمني في البلاد، منوها الى ورود معلومات عن عمليات اغتيال محتملة.

وأكد انه من الضروري في هذه المرحلة التنبه الى الأمن حالياً، كاشفاً انه اورد المعطيات الواردة الى المعنيين بالتهديد الذين اتخذوا بدورهم الاجراءات اللازمة.

وكان جيمس كليفرلي وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، قد حذر من ان لبنان بصدد الا يتمكن من اطعام نفسه مع رفع ازمته المالية من مستوى الفقر والتضخم.

ووصف كليفرلي ما يمر به لبنان بأنها «مشكلة من صنع الانسان كان يمكن منعها»، لينضم بذلك الى مجموعة اصوات تحمل النخبة الحاكمة في لبنان مسؤولية التقاعس عن رسم طريق للخروج من الأزمة.

ومنذ العام الماضي، ادى تراجع اقتصادي لم يشهده لبنان من قبل الى خفض شديد في قيمة العملة المحلية الليرة وشطب وظائف. في حين اكد البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الأسبوع الماضي، ان الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح اكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021.

