«إيدج الإماراتية» في قائمة أكبر مصدري السلاح!

عربيات ودوليات

دبي - الوكالات: أدرجت شركة من الشرق الأوسط لأول مرة،ضمن اكبر 25 مصنعا للأسلحة في عام 2019، وهي شركة «ايدج» التي تتخذ الامارات مقراً، بينما هيمنت الشركات الأميركية والصينية على سوق الأسلحة العالمي، حسبما افاد امس تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري». وشركة «ايدج» اسستها حكومة ابوظبي في 5 نوفمبر 2019 في محاولة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة، خاصة تلك المرتبطة بالصناعات الدفاعية، وفقا لبوابة العين الاخبارية. وبحسب موقع الشركة فقد ولدت باندماج 25 شركة متخصصة بالتكنولوجيا في قطاع الدفاع، يعمل بها نحو 12 الف موظف ممن يمتلكون خبرات نوعية وفنية في الصناعات الدفاعية، وتتكون من خمسة قطاعات رئيسية هي: المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الدفاع الالكتروني، الحرب والاستخبارات الالكترونية ودعم المهام. ومنذ تأسيسها بلغت مبيعات الشركة نحو 5 مليارات دولار وفقا لموقع الشركة. وتعتزم ايدج تطبيق تقنيات متقدمة مثل القدرات ذاتية التحكم والأنظمة المادية والسيبرانية وانترنت الأشياء وأنظمة الدفع المتطورة، وعلم الروبوتات والمواد الذكية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي في مختلف منتجاتها وخدماتها. وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في ايدج «ستستثمر ايدج بشكل موسع في مختلف مناحي البحث والتطوير وستتعاون بشكل وثيق مع العاملين في الخطوط الأمامية على تصميم وتطبيق الحلول الناجعة التي تعالج التحديات العالمية الحقيقية». وأضاف قائلا «يكمن الحل في مواجهة تحديات الحرب الهجينة في الجمع بين الابتكارات الصادرة عن القطاع التجاري والقطاع العسكري. وبناءً على تأسيسها وفق رسالة جوهرية تقضي بتطوير القطاع العسكري العتيق الذي يعيقه الروتين الرسمي عموماً، فان ايدج تسعى الى جلب المنتجات الى السوق بسرعة اكبر وبأسعار اقل». واستحوذت صناعة الأسلحة الأميركية السنة الماضية على 61% من مبيعات «أكبر 25 مصنعاً» في العالم، متقدمةً على الصين (15,7%)، وفقاً للمعهد. وارتفع اجمالي مبيعات «المصنعين الـ25 الكبار» بنسبة 8,5% الى 361 مليار دولار، او ما يعادل 50 مرة الميزانية السنوية لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وحلت ست شركات اميركية وثلاث شركات صينية ضمن ترتيب اكبر 10 شركات اسلحة. وصنفت شركة اوروبية واحدة فقط ضمن هذا الترتيب هي شركة «بي ايه اي سيستمز» البريطانية التي حلت في المركز السابع.

