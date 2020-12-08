أردوغان: أوروبا مصابة بـ «العمى الاستراتيجي»

عربيات ودوليات

أنقرة - الوكالات: دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الاتحاد الأوروبي الى الاسراع في التخلص من «العمى الاستراتيجي» بشرق المتوسط. جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في ورشة عمل بخصوص شرق المتوسط، نظمته جامعة اقدنيز بولاية انطاليا التركية بالتعاون مع مجلس الجامعات الدولي. وقال اردوغان «على الاتحاد الأوروبي ان يتخلص بسرعة من العمى الاستراتيجي وألا يتصرف حيال شرق المتوسط حسب اهواء اليونان وقبرص الرومية» في اشارة الى قبرص اليونانية. وأوضح اردوغان ان تركيا التي تمتلك اطول شريط ساحلي على البحر المتوسط لا يمكنها ان تكتفي بمقعد المتفرج على تطورات المنطقة. وأضاف ان بلاده ذكرت بكل وضوح انها «لن تعترف بالمخططات والخرائط الرامية الى حبسها بسواحل انطاليا».