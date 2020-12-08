الصين تهدد بالرد على العقوبات الأميركية

عربيات ودوليات

بكين- الوكالات: اعلنت الصين انها تعارض وتدين بشدة التدخل الأميركي في شؤونها الداخلية ان صح التقرير الاعلامي الذي يفيد بأن واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الصينيين بسبب حملة قمع في هونغ كونغ. واذا «أصرت الولايات المتحدة على السير في الطريق الخطأ» بحسب ما قالته هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في افادة صحافية، فستواصل الصين اتخاذ تدابير مضادة صارمة من اجل حماية سيادتها وأمنها. وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو قال الجمعة ان الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على عشرات المسؤولين الصينيين على الأقل بسبب دورهم المدعى في اقصاء بكين لنواب معارضة منتخبين من البرلمان في هونغ كونغ.