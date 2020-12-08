البابا فرانسيس يزور العراق في مارس المقبل

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: اعلنت وزارة الخارجية العراقية، امس، عن زيارة سيقوم بها البابا فرانسيس الى العراق في مارس من العام المقبل. وذكرت الوزارة في بيان: «انه لمن دواعي سرورنا الاعلان عن ان قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من 5 الى 8 مارس من العام المقبل». وأضافت، ان «زيارة البابا الى العراق بلاد ما بين النهرين، وارض الرسل والانبياء وموطن اور والنبي ابراهيم، تمثل حدثا تاريخياً، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم».

وتابعت الخارجية العراقية، ان «هذه الزيارة تمثل رسالة سلام الى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الانساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش».

وكان الفاتيكان، اعلن في وقت سابق امس، ان البابا فرنسيس، سيقوم بأول زيارة الى العراق بين الـ 5 و8 من مارس المقبل، وستشمل زيارته خمسة مواقع منها العاصمة بغداد وأربيل والموصل.

وذكر المتحدث ماتيو بروني في بيان: «برنامج الزيارة سيعلن فيما بعد، وسيأخذ في الاعتبار تقييم اوضاع حالة الطوارئ الصحية حول العالم».

