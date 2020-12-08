7 قتلى جراء سيول عارمة اجتاحت جنوب إيران

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طهران - الوكالات: قتل 7 اشخاص في جنوب ايران نتيجة للسيول العارمة التي تتعرض لها البلاد في الابام الماضية. وقالت مصادر ايرانية امس ان عددا من المحافظات الايرانية تعرضت لسيول من الأمطار الغزيرة التي هطلت في الجمهورية الاسلامية ما ادى الى تضرر المدن من خلال قطع الطرق، وتدمير عدد من المنازل، وانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت ان ما لايقل عن 7 اشخاص ذهبوا ضحايا لهذه الأمطار في محافظتي بوشهر وهرمزغان جنوب ايران، منهم 5 اشخاص من عائلتين غرقوا بمنطقة سركوه، فيما عثر على جثة امرأة متوفية نتيجة الغرق بمدينة برازجان، وامرأة خرى توفيت بعد انهيار جبلي في قرية سوك.

وشهدت 5 محافظات هي اصفهان وبوشهر وفارس وهرمزغان ويزد، امطارا غزيرة منذ السبت وحتى يوم امس حيث تعمل فرق الهلال الأحمر بكامل طاقتها على انتشال الضحايا ومساعدة العالقين الذين تضررت منازلهم في موازاة الأوضاع الصعبة التي تعيشها ايران جراء تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عديد من الصور ومقاطع الفيديوهات الخاصة بتضرر مدن ايرانية من السيول التي تجتاح البلاد. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها ايران الى الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة اذ سبق ان شهدت البلاد حوادث مماثلة في السنوات الماضية ادت الى غرق العديد من القرى والمدن في محافظات مختلفة، ففي مارس 2019 قتل العشرات وجرح المئات من المواطنين للأسباب ذاتها.وفي مطلع 2020، شهدت ايران ايضا فيضانات في محافظات متفرقة ادت الى مصرع ما لا يقل عن 20 شخصا، واصابة مئات الأشخاص الآخرين، في بلد يعيش ازمة اقتصادية خانقة.

