الحرس الثوري: فخري زاده قُتل بتقنية «التعرف على الوجه»

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طهران - الوكالات: أعلن نائب قائد الحرس الثوري الايراني اللواء علي فدوي ان اغتيال محسن فخري زاده، اكبر عالم نووي في البلاد في 27 نوفمبر الماضي تم «عن بعد» بمساعدة تقنيات «الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه» بحسب «وكالة انباء المراسلين الشباب» المدعومة من الحكومة. وأضاف فدوي انه لم يكن هناك مهاجمون في مكان الحادث، وتعرف مدفع رشاش يتم التحكم فيه عبر الأقمار الصناعية على وجه فخري زاده واستهدفه.

ونقلت الوكالة عن فدوي قوله ان 11 من عناصر الحرس الثوري كانوا برفقة فخري زاده كفريق امني لكن انفجار سيارة حملت المدفع الآلي كان بغرض تدمير الموقع وتابع «فحصنا ووجدنا ان قمراً صناعياً كان يتحكم في رشاش عن بعد، ولم يكن هناك ارهابي في الموقع».

وأوضح فدوي ان 13 رصاصة اطلقت من مدفع رشاش عبر كاميرا متطورة قامت بـ«تكبير» وجه العالم النووي الايراني باستخدام «الذكاء الاصطناعي». مشيرا الى ان زوجة فخري زادة لم تصب بأذى رغم انها كانت على بعد 25 سنتيمتراً منه. وقال فدوي ان رئيس فريق الأمن اصيب بأربع رصاصات لأنه القى بنفسه على العالم النووي، مبينا «لم يكن هناك عدو في الموقع ليطلق النار على الحراس».

