طهران تنفي تدهور صحة خامنئي

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: ردت السلطات الايرانية، للمرة الأولى، امس، على التقارير التي زعمت تدهور الحالة الصحية للمرشد الأعلى لايران آية الله السيد علي خامنئي.

ونقلت وكالة «فارس» الايرانية، عن مسؤول مقرب من خامنئي، نفيه للاشاعات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية لخامنئي.

وكانت مجلة «نيوز ويك» الأميركية زعمت السبت الماضي، ان «خامنئي نقل سلطاته الى ابنه مع تصاعد المخاوف بشأن تدهور صحته».

ويبلغ خامنئي من العمر 81 عاما، ويتولى اعلى منصب في ايران، المرشد الأعلى، منذ عام 1989، بعد وفاة مؤسس الجمهورية الاسلامية روح الله الخميني.

