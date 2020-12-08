ترامب يخطط لـ«نهاية درامية».. بشطر أميركا

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واشنطن- الوكالات: كشف موقع «أكسيوس» ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد يغادر البيت الأبيض على متن مروحية، في يوم تنصيب المرشح الديموقراطي جو بايدن.

ووفقا للموقع سيصعد ترامب بعد التنصيب على متن طائرة الرئاسة ويذهب الى تجمع سياسي في فلوريدا حيث سيلقي كلمة امام انصاره. ووصف الموقع، خطة ترامب هذه بـ«نهاية دارمية كما في السينما» وأشار الموقع الى ان ترامب قد يعلن في فلوريدا، عن نيته للترشح مرة اخرى لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وبحسب الموقع، فان المغادرة بالمروحية من حديقة البيت الأبيض، ستسمح لترامب بتجنب الاحتجاجات وتبادل المجاملات مع الرئيس المقبل وكذلك البقاء في البيت الأبيض بينما يؤدي منافسه اليمين القانونية.

وذكر الموقع ان حديث ترامب قد يخلق لحظة منقسمة على الشاشات الأميركية، حيث يخاطب الرئيس المنتهية ولايته حشداً هائلاً في ساحة المطار، بينما يؤدي الزعيم القادم اليمين امام جمهوره خارج مبنى الكابيتول.

وكانت شبكة «ان بي سي نيوز» قالت ان ترامب ينوي في اليوم ذاته اعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024. ورفضت حملة ترامب التعقيب على هذه التقارير، في حين قال متحدث باسم البيت الأبيض ان ترامب سيعلن خططه ليوم التنصيب حين يتخذ قراراته في هذا الشأن.

وأكدت الشبكة ان ان اعلان ترامب ترشحه لانتخابات 2024 سيؤدي الى اربع سنوات من لعب ترامب دور المعارض الأول لبايدن. وكثيرا ما كرر الرئيس الأميركي ان عملية التصويت شهدت تزويرا كبيرا» ووعد بمواصلة معركته القانونية.

وفي خضم فترة الانتقال السياسي بالولايات المتحدة التي تشهد انتشارا غير مسبوق لجائحة «كورونا» افادت وسائل اعلام اميركية بأن بايدن اختار خافيير بيسيرا المدعي العام لولاية كاليفورنيا ليكون وزيرا للصحة والخدمات الانسانية ويأتي اختيار بيسيرا، وهو عضو سابق في الكونغرس في وقت تكافح فيه السلطات الصحية بالبلاد للسيطرة على الوباء الذي استفحل مجددا حيث سجلت اعداد قياسية من الاصابات في الأيام الأخيرة ومعدل وفيات يومي تجاوز الألفين وكان بيسيرا (62 عاما)، وهو من اصول لاتينية، مرشحا لشغل مناصب اخرى في ادارة بايدن القادمة من بينها وزير العدل وقد جاء اختياره مع تزايد الضغوط على بايدن لزيادة التنوع في تعييناته الوزارية اذ اشتكت المجموعات اللاتينية في الكونغرس من غياب اللاتينيين. والى جانب بيسيرا، قالت تقارير محلية ان بايدن اختار روشيل والينسكي لادارة مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

على صعيد متصل رفض مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، جون راتكليف، في ظهور مفاجئ على شاشة «فوكس نيوز» الاعتراف بادارة بايدن، وظهر مدافعا عن رؤية الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بوجود انتهاكات واسعة في عملية التصويت ادت لفوز جو بايدن بالرئاسة.

وقبل اكثر من عام، استغرب الكثير من المعلقين الأميركيين ترشيح الرئيس دونالد ترامب لجون راتكليف النائب الجمهوري بمجلس النواب عن احد دوائر ولاية تكساس، لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية ونبع الاستغراب من حقيقة عدم وجود اي خلفية استخباراتية لراتكليف تؤهله لهذا المنصب المهم، واعتبر البعض ان ولاءه التام لترامب منحه هذه الفرصة الكبيرة.

وبعد اشهر من توليه منصب مدير الاستخبارات الوطنية، وهو المنصب الذي يشرف من خلاله على 17 جهة استخباراتية اميركية، اصبح ينظر الى راتكليف على نطاق واسع على انه يستخدم الاستخبارات الوطنية لتسجيل نقاط سياسية لصالح الرئيس دونالد لترامب.

وكرر راتكليف في عدة مناسبات مخالفته لتقييمات مجتمع الاستخبارات نفسه، وكان آخرها رفضه الاعتراف بفوز بايدن في الانتخابات.

وطالب راتكليف وكالات الاستخبارات ان تحقق في مزاعم التزوير، موضحا ان الانتخابات الحالية لم تشبه ايا من سابقاتها، وأن التصويت عبر البريد كان فكرة سيئة. وأشار راتكليف كذلك الى انه تمت ملاحظة اخراج بطاقات اقتراع من حقائب، وأن عمال بريد قاموا بنقل بطاقات اقتراع من نيويورك الى بنسلفانيا.

