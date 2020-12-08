جولياني آخر المصابين بـ«كورونا» في الدائرة المقربة من ترامب

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اصابة محاميه الشخصي رودي جولياني بـ«كورونا» لينضم الى الشخصيات المقربة من الرئيس ممن اصيبوا بالفيروس والذين قلة منهم يضعون الكمامة.وعمر رئيس بلدية نيويورك السابق البالغ 76 عاما، يضعه في خانة الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الفيروس، وذكرت «نيويورك تايمز» و«اي.بي.سي» ان جولياني نقل الى مستشفى في واشنطن في وقت تسجل الولايات المتحدة ارتفاعا قياسيا في اعداد الاصابات بالوباء.

وجاء تأكيد اصابة جولياني بعدما جال في انحاء البلاد، متقدما جهود الرئيس لقلب نتيجة فوز جون بايدن في انتخابات 3 نوفمبر والتي لم تكلل بالنجاح. وخلال تنقلاته كثيرا ما شهود جولياني من دون كمامة. الأربعاء كان في مجلس ولاية ميشيغان في لانسينغ وحضر جلسة استماع استمرت اكثر من اربع ساعات من دون كمامة.والخميس ظهر في مشاهد بثتها شبكة «سي.ان.ان» في مدينة اتلانتا يسير في قاعة وهو يتحدث الى عدد من الأشخاص، ولم يكن ايا منهم يضع كمامة.

وغرد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته ان «رودي جولياني افضل رئيس بلدية في تاريخ نيويورك الذي عمل من دون كلل لفضح انتخابات هي الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، اصيب بالفيروس الصيني»، مكررا العبارة التي سبق ان اثارت غضب بكين.

