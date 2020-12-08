يونايتد وسان جرمان ولايبزيغ.. صراع ثلاثي على بطاقتين

دوليه

يحتدم الصراع اليوم في المجموعة الثامنة في بطولة دوري أبطال أوروبا بين فرق مان يونايتد الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي ولايبزيغ الألماني لحسم بطاقتي التأهل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو الى ملعب «كامب نو» لمواجهة خصمه اللدود ليونيل ميسي في لقاء برشلونة مع ضيفه يوفنتوس ضمن المجموعة السابعة.

وحجزت المقاعد التسعة مبكرا، فرق بايرن ميونيخ حامل اللقب، مانشستر سيتي وليفربول وتشلسي واشبيلية وبوروسيا دورتموند وبورتو وبرشلونة ويوفنتوس.

وفي حال فاز سان جرمان على ضيفه باشاك شهير، فسيتأهل وصيف النسخة الماضية من البطولة، الى ثمن النهائي من المجموعة الثامنة التي يحتل وصافتها حاليا بتسع نقاط بفارق الأهداف خلف مان يونايتد المتصدر وأمام لايبزيغ الألماني الثالث.

ويتوقف مصير مان يونايتد ولايبزيغ على المواجهة التي تجمعهما في ألمانيا، حيث تكفي نقطة الفريق الانكليزي ليتأهل، أما الفريق الألماني فغالبا سيحتاج لحصد النقاط الثلاث.

وبعيدا عن مصير هذه الفرق، يترقب عشاق الساحرة المستديرة اللقاء الذي طال انتظاره بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة برشلونة ويوفنتوس ضمن المجموعة السابعة. وسيعود كريستيانو وميسي للمواجهة على ملعب «كامب نو» لأول مرة منذ رحيل النجم البرتغالي عن ريال مدريد، وبعدما حالت اصابته بكورونا دون أن يلتقيا في لقاء الذهاب بايطاليا.

وضمن برشلونة ويوفنتوس بالفعل التأهل لثمن النهائي، لكن مواجهتهما ستحسم هوية متصدر المجموعة التي يحتلها برشا حاليا بـ18 نقطة متقدما بـ3 نقاط على «السيدة العجوز» الوصيف.

ويكفي التعادل برشلونة، الفريق الوحيد الذي انتصر في الجولات الخمس، ليحافظ على صدارته أما يوفنتوس فعليه أن يفوز بأكثر من هدفين لينتزع القمة.

وعن المجموعة السادسة تأهل بوروسيا دورتموند المتصدر بعشر نقاط ويسعى للحفاظ على الصدارة حين يحل ضيفا اليوم على زينيت سان بطرسبرغ.

في المقابل يتنافس لاتسيو وبروج في ايطاليا على المقعد الشاغر، حيث يحتل الفريق الألماني وصافة المجموعة حالبا بـ9 نقاط متقدما بنقطتين على الفريق البلجيكي. ويكفي التعادل لاتسيو لتتأهل أمام كلوب بروج فعليه أن يحقق الفوز.

والأمور محسومة في المجموعة الخامسة حيث تأهل تشلسي واشبيلية، ويستقبل الفريق الانكليزي المتصدر بـ13 نقطة، كراسنودار الروسي، بينما يحل اشبيلية الوصيف بـ10 نقاط ضيفا على رين الفرنسي.

