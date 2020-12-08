توتنهام يتمسك بالصدارة وليفربول يطارده

دوليه

حقق توتنهام فوزاً ثميناً على حساب ضيفه أرسنال 2-0 أول من امس في «ديربي شمال لندن» وضمن مواجهات الجولة 11 من الدوري الانكليزي. ويحتل توتنهام الصدارة بفارق نقطتين عن تشلسي وبفارق الأهداف عن ليفربول الذي لحق به بعد فوزه على ضيفه ولفرهامبتون 4-0.

في المقابل، مني أرسنال بهزيمته السادسة هذا الموسم في 11 مباراة حيث يحتل المركز الخامس عشر لتزداد الضغوط على مدربه الاسباني ميكل ارتيتا الذي قاده الموسم الماضي الى التتويج بكأس انكلترا. ومرة جديدة ساهم الثنائي الرهيب هاري كين والكوري الجنوبي هيونغ مين سون في فوز فريقهما كما نجح هذا الثنائي في تحقيق 30 هدفًا في الدوري الانكليزي الممتاز، وهو ثاني أكبر عدد من أهداف بعد الثنائي، الايفواري ديدييه دروغبا وفرانك لامبارد (36).

وعاد الى صفوف توتنهام قطب الدفاع البلجيكي توبي ألدرفريلد بعد تعافيه من الاصابة، والأمر ينطبق على لاعب وسط أرسنال الغاني توماس بارتي العائد الى الملاعب بعد تعافيه من جائحة كوفيد-19، بيد أنه لم يتمكن من اكمال المباراة بداعي الاصابة.

وافتتح سون التسجيل اثر هجمة مرتدة وتمريرة رائعة لكين من منتصف الملعب فسار بها خطوات عدة قبل أن يطلقها لولبية من خارج المنطقة بعيداً عن متناول حارس أرسنال، الألماني برند لينو لتعانق الزاوية البعيدة (13). ورفع سون رصيده الى 10 أهداف معززاً مركزه الثاني في ترتيب الهدافين بعد دومينيك كالفرت لوين مهاجم ايفرتون (11).

وحاول أرسنال الرد من خلال استحواذ على الكرة بنسبة كبيرة لكن من دون فعالية في ظل استمرار صيام هدافه الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ. وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول رد سون الجميل الى كين عندما عكس له الكرة داخل المنطقة فأطلقها الاخير قوية بيسراه ارتطمت بالعارضة وتهاوت داخل الشباك.

ورفع كين رصيده من الأهداف في الدوري المحلي الى 8 أهداف وبات أفضل هداف في تاريخ دربي شمال لندن مع 11 هدفاً. والهدف هو الرقم 250 في مسيرة كين بحسب احصائية شركة «اوبتا» على صعيد ناديه ومنتخب بلاده (202 لسبيرز، 32 لانكلترا، 9 لميلوول، 5 لليتون اورينت و2 مع ليستر سيتي. كما أنه الهدف رقم 100 له في مباراة «بيتية» لتوتنهام في مختلف المسابقات. وعلى الرغم من تحسن أداء أرسنال في الشوط الثاني والضغط المتواصل على توتنهام الذي اكتفى بالدفاع المتأخر وشن الهجمات المرتدة لم ينجح الأول في تقليص النتيجة ليتلقى خسارته الثانية توالياً.

وفي مباراة أخرى حقق ليفربول فوزاً كبيراً على ولفرهامبتون 4-0. وافتتح المصري محمد صلاح التسجيل مستغلاً خطأ من قائد ولفرهامبتون كونور كودي فسدد الكرة بيسراه بعيداً عن متناول الحارس البرتغالي روي باتريسيو (24). والهدف هو الثاني والخمسون لصلاح على ملعب «أنفيلد»، وحدهما الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الاسباني (63) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني سجلا عدداً أكبر على ملعب واحد، وذلك في كامب نو (63) وأليانز أرينا (59). واحتسب الحكم ركلة جزاء لولفرهامبتون بعد سقوط كودي داخل المنطقة اثر كرة مشتركة مع السنغالي ساديو مانيه (42)، لكنه تراجع عن قراره بعد التوجه الى الفيديو لمشاهدة اللقطة، فتبين له بأن مانيه لم يلمس كودي.

وأضاف لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم الهدف الثاني بتسديدة مميزة من خارج المنطقة سكنت أعلى الشباك (59).

ووجه ليفربول الضربة القاضية لضيفه بتسجيله الهدف الثالث عن طريق رأسية لمدافعه الكاميروني جويل ماتيب من مسافة قريبة اثر تمريرة من صلاح (67). ومنذ عودته الى الدوري الانكليزي عام 2017، ساهم صلاح مباشرة في 111 هدفاً (82 هدفاً و29 تمريرة حاسمة).

واختتم مانيه مهرجان الأهداف مستغلاً تمريرة من البديل ترنت ألكسندر أرنولد العائد الى الملاعب بعد اصابة أبعدته نحو الشهر عن الملاعب، فتابعها داخل الشباك مسجلاً الهدف الرابع لفريقه (77).

من جانبه استعاد ليستر نغمة الفوز، فبعد خسارته في الجولتين الأخيرتين أمام ليفربول فولهام، خرج بفوز صعب للغاية 2-1 على شيفيلد الأخير الذي لم يحقق أي فوز هذا الموسم حتى الآن.

ويحتل ليستر سيتي المركز الرابع برصيد 21 نقطة. وتقدم أصحاب الأرض بهدف لمهاجمه الاسباني ايوزي بيريس (24) لكنه لم ينعم طويلاً بتقدمه لأن الاسكتلندي أوليفر ماكبيرني أدرك التعادل بعدها بدقيقتين. وكانت الكلمة الأخيرة لهداف ليستر سيتي جيمي فاردي الذي انفرد بالحارس وسدد بعيداً عن متناوله في الزاوية اليسرى في الدقيقة الأخيرة، رافعاً رصيده الى 9 أهداف.

وحقق كريستال بالاس فوزاً عريضاً على مضيفه وست بروميتش ألبيون 5-1.

